290 مليار دولار .. خسائر أمريكا بعد الإعصار

قدرت شركة “أكيوويذر” الخاصة للأرصاد الجوية، كلفة الإعصارين “إيرما” الذي يضرب فلوريدا منذ أمس الأحد، و”هارفي” الذي سبب فيضانات كارثية في تكساس ب290 مليار دولار، أو 1,5 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي للولايات المتحدة.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة ومؤسسها جويل مايرز، إن “التقديرات المتعلقة بالأضرار التي نجمت عن “إيرما” يفترض أن تبلغ حوالى مائة مليار دولار، ما يجعله واحدا من الأعاصير الأعلى كلفة في التاريخ”.

وأوضح أن هذا يعادل نصف نقطة مئوية من الاقتصاد الأمريكي.

وأضاف “تقديراتنا تفيد أن الإعصار “هارفي” سيكون الكارثة المرتبطة بالأحوال الجوية، الأكثر كلفة في تاريخ الولايات المتحدة بمبلغ 190 مليار دولار، أي نقطة مئوية واحدة من إجمالي الناتج الداخلي” للولايات المتحدة.

وبالتالي كلف الإعصاران بعد جمع الرقمين 1,5 نقطة مئوية، من إجمالي الناتج الداخلي، حسب مايرز، الذي أوضح أن ذلك يلغي النمو الاقتصادي المتوقع بين منتصف غشت الماضي ونهاية السنة.

ووضعت “أكيوويذر” لائحة مفصلة للنفقات التي تسبب هذه الكلفة الكبيرة، من توقف نشاط الشركات إلى ارتفاع البطالة في أسابيع، إن لم يكن في الأشهر المقبلة، والبنية التحتية المخربة ما يؤدي إلى إبطاء حركة النقل وخسائر زراعية مثل القطن، وكذلك 25 بالمائة من محصول البرتقال، ما يؤثر على أسعار الاستهلاك..

كما تضمنت ارتفاع أسعار المحروقات من فيول التدفئة إلى الكيروسين والأضرار، التي لحقت بالسيارات والمنازل والقطع الاثرية والقطع الفنية الأخرى.

وقال مايرز، إن شركات التأمين ستتكفل بجزء فقط من النفقات. لكن جزءا كبيرا من هذه الكلفة لن تشملها التغطية مثل النفقات التي تحملها الأشخاص الذين أجبروا على إخلاء مساكنهم.

تعليقات