كوريا الشمالية تتوعد أمريكا ب”أكبر ألم في تاريخها”

حذرت كوريا الشمالية اليوم الاثنين، من أنها ستلحق بالولايات المتحدة “أكبر الألم والمعاناة” في حال أصرت واشنطن على فرض عقوبات جديدة في مجلس الأمن الدولي ضد بيونغ يونغ، ردا على تجربتها النووية الأخيرة.

ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، بيانا لوزارة الخارجية، حذرت فيه واشنطن من أنها إذا “سارت بالقرار غير الشرعي وغير العادل حول العقوبات المشددة، فإن جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية سوف تحرص بشكل أكيد على أن تدفع الولايات المتحدة الثمن”.

وأضاف البيان “الاجراءات المقبلة التي ستتخذها جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية ستلحق بالولايات المتحدة أكبر الألم والمعاناة، الذي لم تختبره سابقا طوال تاريخها”.

وأجرت كوريا الشمالية تجربتها النووية السادسة قبل أسبوع، وقالت إنها اختبرت اطلاق قنبلة هيدروجينية يمكن تركيبها على صاروخ، مما أثار إدانات دولية ودعوات لمزيد من الاجراءات لإجبارها على وضع حد للازمة الخطيرة.

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