“بهلول” وزوجته… فرشني نفرشك

لم يتوقف محمد عزام الشهير بـ”بهلول” وزوجته نورا الزاهي كوشي، عن نشر غسيل مشاكلهما وخلافاتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الوقت الذي خرج “بهلول” للرد على ادعاءات زوجته التي أثارت ضجة واسعة، واتهمته فيها بإرغامها على الإجهاض، واستغلالها، مؤكدا أن ما جاء على لسانها عار من الصحة، نشرت تدوينة أخرى تكشف فيها تفاصيل جديدة.

وقالت نورا إنها تعتزم مقاضاة زوجها بعدما شكك في حملها، إذا جاء في التدوينة “سأتابعك قانونيا ومازلت أكرر مستعدة أن أتحمل مسؤولية ابني وحدي على أن أقوم بإجهاضه”.

وجاء في التدوينة ذاتها التي حظيت بتفاعل كبير من قبل متابعيها “كل ما جاء على لسان محمد عزام من اتهامات كاذبة، ووصفي أنني كنت أتكلم مع الخليجيين ولم يكن يعرف حسابي الذي أتواصل به حاليا معكم، عار من الصحة”، قبل أن تضيف أنها لمست تناقضا في كلامه وفي التصريحات التي أدلى بها للصحافة. وخاطبته قائلة “في حوارك الأول مع الصحافة تدعي أنك تحبني وتطلب مني أمام الملأ العودة إلى بيت الزوجية وبعد ساعات في حوار آخر تصفني بصفات بعيدة كل البعد عن شخصيتي”.

للذكر فالزاهي زوجة الفنان بهلول نشرت على حسابها الرسمي بموقع فيسبوك تدوينة صادمة، هزت الرأي العام المغربي، تتهم فيها زوجها محمد عزام بالضغط عليها وإغرائها بالمال من اجل اجهاض جنينها، مضيفة أنه فرض عليها الحجاب واجبرها على تربية أبنائه الستة وعنفها في مناسبات عدة.

إ. ر

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