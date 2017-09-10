الإبراهيمي تحتفل بابنتها

نشرت الممثلة المغربية حنان الإبراهيمي، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” صورة تجمعها ابنتها، احتفالا بذكرى عيد ميلادها. وأرفقت التدوينة بتعليق جاء فيه “في مثل هذا اليوم منذ ثلاث سنوات، رزقت بابنتي الوحيدة صوفيا، عيد ميلاد سعيد يا صغيرتي، أحبك”.

وفي سياق متصل، كشفت الإبراهيمي خلال حضورها برنامج “في قفص الاتهام” أنها كانت ضحية إشاعة روجها أحد الممثلين، تتحدث عن علاقة غرامية تجمعها بالممثل المغربي رشيد الوالي.

وقالت الإبراهيمي إن الجمهور صدق الإشاعة لتعاملها المستمر مع الفنان الوالي في أكثر من عمل، مؤكدة أن الأمر لم يكن إلا سحابة صيف عابرة لم تنل من صداقتهما الطويلة التي دامت سنوات، كما وجهت حنان لمروج الإشاعة رسالة تقول فيها إنها سامحته رغم الإساءة، ومحاولته تشويه سمعتها.

يشار إلى أن حنان الإبراهيمي من بين الممثلات اللواتي ابتعدن عن الساحة الفنية بعد الزواج، قبل أن تعود إليها، إذ من المنتظر أن تشارك في فيلم سيعرض قريبا.

إ. ر

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