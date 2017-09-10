اعتزال حجازي… موضوع جدل

توقف العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عند خبر اعتزال المغنية آمال حجازي الغناء وارتدائها الحجاب، قبل أن يشكك البعض في خطوتها، معتبرين أنها ستتراجع عنها قريبا، كما حدث مع العديد من الفنانات.

ووصل البعض إلى حد القول إنها تحاول إثارة “البوز”، بعدما فشلت في العودة إلى الساحة الفنية، بالشكل المطلوب، وأن الأعمال التي طرحتها لم تعرف النجاح.

وفوجئ الوسط الفني بخبر غير متوقع مفاده أنّ النجمة اللبنانية أمل حجازي اعتزلت الفن نهائيا وارتدت الحجاب، لتتفرّغ للصلاة بعدما شعرت بإحساس غريب في داخلها في عيد الأضحى على حد وصفها وقررت الابتعاد عن الأضواء والشهرة بقرار شخصي وواضح.

ونشرت حجازي على صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”، تدوينة جاء فيها “وأخيرا يا رب استجبت لدعواتي يا أرحم الراحمين …منذ سنوات وانأ داخلي يتألم بين الفن الذي كنت اعشقه ولم أكن امتهنه مهنة بل كان هواية وبين الدين رغم انني كنت قريبة داخليا من الله عز وجل، ولكن بيني وبين نفسي كنت أعيش هذا الصراع وكنت أطلب من الله دائما الهداية الكاملة… ”

ثم تابعت ” لا انتقص من مهنة الفن أو الفنانين فهناك طبعا الفن المحترم وفنانون محترمون، ولكن أتكلم عن ذاتي. أشعر أنني في عالم آخر وسعيدة به وستكون لي بإذن الله اطلالات قريبة بشكل آخر”.

وختمت “شكرا لكل شخص كان يحب فني والذي يحبني حقا هو من يتمنى لي السعادة الداخلية التي وصلت إليها الآن، ليست كأي سعادة مررت بها من قبل جعلني الله أنا وأنتم من أهل الجنة وهداني وهداكم جميعا لحب الخير وطريق النور. كان هذا القرار في يوم عرفة الحمد لله على هذه النعمة”.

إ.ر

تعليقات