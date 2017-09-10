كابور تستفتي معجبيها في ملابسها

نشرت نجمة بوليود كارينا كابور، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”، صورة لزوجها النجم سيف على خان، وطفلهما. ونشرت كارينا صورا لهما بملابس بيضاء، وطلبت من متابعيها التعليق على الصورة.

ونفت كارينا الأخبار، التي تداولتها العديد من الصحف والمواقع الهندية حول تفكيرها في خوض تجربة الإنتاج مرة أخرى، مؤكدة أنها ولدت لتكون أمام الكاميرا وليس خلفها، وأنها لا تمتلك الخبرة التي تجعلها تقوم بعمل احترافي مثل الإنتاج.

وأوضحت أنها لا تحب مواقع التواصل الاجتماعي ولا تتعامل معها إلا في أضيق الحدود، مشيرة “إنها تخترق الخصوصية وتمنح أي شخص حرية التحدث عن حياتك وأدق تفاصيلها”.

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