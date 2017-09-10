شاروخان وابنته سوهانا على “إنستغرام”

نشر الفنان العالمي شاروخان صورة تجمعه بابنته سوهانا، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور “إنستغرام”، وظهر الثنائي خلال الصورة بإطلالة جذابة سيطرت عليها ملامح الغموض.

وبعد أن تعرض فيلم “جاب هاري ميت سيجال” لانتقادات شديدة بسبب الإيرادات الضعيفة التي حققها خلال الأيام الأولى من عرضه، والتي جعلت النقاد يطالبون شاروخان بالاعتزال بعد فشله في الحفاظ على مركزه في شباك التذاكر، أكد موقع “إنديا تايمز”، أن الفيلم حقق المعجزة بإيراداته خارج الهند، إذ صنف في المركز الأول باعتباره أفضل فيلم هندي للسنة الجارية. والفيلم من بطولة شاروخان وأنوشكا شارما، وإيفيل شارما ومن تأليف وإخراج امتياز علي وإنتاج جوري خان، ويعد التعاون الأول الذي يجمع بين شاروخان وامتياز علي والثالث الذي يجمع بين شاروخان وأنوشكا شارما، التي سبق وعمل معها في فيلمي “جاب تاك هاي جانك” و”راب ني بانا دي جودي”. وتدور أحداث الفيلم حول رحلة هاري وسيجال في أوربا في محاولة لإيجاد خاتم خطبة سيجال، وهو ما يجعل هاري يفهم الحب والعلاقات العاطفية بشكل أفضل، وسيجال تحصل على المزيد من الخبرات المفيدة.

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