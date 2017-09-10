غادة تحتفي بابنتها عبر فيديو مؤثر

احتفلت الفنانة غادة عبد الرازق بعيد ميلاد ابنتها الوحيدة روتانا، بإعداد مقطع فيديو مؤثر جدا يضم صورا نادرة لابنتها من مختلف مراحلها العمرية منذ كانت طفلة وحتى الآن، ومشاهد لغادة مع أطفالها ووالدها وزوجها وشقيقها. ونشرت غادة المقطع عبر صفحتها الخاصة بموقع “فيسبوك” وعلقت عليه قائلة “كل سنة وإنتي طيبة حبيبة قلب مامي وعيوني وحياتي كلها، ربنا يخليكي لينا يا رب وأشوفك دايما أحسن الناس”.

وفتحت غادة التعليقات أمام جمهورها، حتى يتمكن من المشاركة في تهنئة “روتانا” بيوم ميلادها، وينتظر الجميع الفيديوهات المعتادة من داخل الحفل.

يشار إلى أن الفنانة غادة عبد الرازق بعد اعتذارها بالدموع عن مشكل البث المباشر بالفيديو الذي أظهر مناطق حساسة في جسدها، بدأت معركة استعادة كرامتها عبر نشر رسائل موجهة عبر حسابها على “إنستغرام” تؤكد فيه أنها لن تتأثر باستفزاز البعض لها، في إشارة إلى انتقادات الجمهور وتوجيه اتهام لها بارتكاب فعل فاضح.

ونشرت غادة عبر حسابها صورة لأسد مع قول مأثور جاء فيه “الأسد لا يشغل باله بآراء الخراف والواثق بنفسه لا يهتم باستفزاز الحاقدين”. وأغلقت غادة التعليقات على “البوست” مثل عادتها منذ نشر الفيديو الفاضح، وحصلت على 11 ألف تعليق إعجاب من متابعيها.

يذكر أن غادة تواجه محاكمة بتهمة ارتكاب فعل فاضح ونشر مقطع فيديو خادش للحياء، بعدما تقدم المحامي سمير صبري بدعوى جنحة مباشرة، ورغم اعتذارها وحذف المقطع المثير للجدل، فمن الممكن أن تدينها المحكمة بالعقوبة الأقسى وهي سنة حبسا أو تلزمها بدفع غرامة مالية مع عقوبة السجن وإيقاف التنفيذ.

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