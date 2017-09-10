حجاب رمزي يثير ضجة

أبدت الفنانة سهير رمزي استياءها من الضجة المثارة حول صورتها الأخيرة في الساحل الشمالي، وما تردد عن خلع حجابها، وجددت تأكيد أنها “محتشمة” وليست محجبة، وأن ملابسها كانت مثالية لأجواء الساحل الشمالي، ولا يوجد فيها ما يعيبها، وأن خصلات شعرها ظهرت في الصور من دون إرادتها بسبب تيارات الهواء.

وردت سهير بنفسها على الضجة المثارة في مواقع التواصل الاجتماعي وفي مقدمتها “فيسبوك”، عن خلع حجابها بعد 24 عاما من الالتزام، وقالت “حجابي أمر شخصي بحت ويخصني وحدي، ومع ذلك أنا مش محجبة ولكني محتشمة، وهو ما قلته أكثر من مرة من قبل.. ومش عيب أبدا أني ألبس بورنيطة خاصة وأنا في المصيف”.

وأضافت “كنت مع أهلي وأصدقائي المقربين وفي مصيف، ومثل أي محجبة ارتديت بورنيطة، وبطبيعة المكان ومع الهواء الشديد ظهر جزء من شعري، فاعتقد البعض أنني قمت بخلع الحجاب، ولهذا أطمئن جمهوري أنا لن أترك حجابي”.

واختتمت تصريحها الغاضب مؤكدة أن حجابها أمر يخص علاقتها مع الله سبحانه وتعالى، مشيرة “فلماذا يتطفل البعض ويتدخل في الحياة الشخصية بهذه الدرجة الفجة؟”.

ومن جهة أخرى، أرادت الفنانة نادية الجندي مشاركة جمهورها الاحتفال بعيد الأضحى، ونشرت صورة جديدة لها ب”الشورت الجينز”، ولكن الأنظار تجاوزتها لتستقر أقصى يمين الصورة، إذ ظهرت الفنانة سهير رمزي للمرة الأولى منذ 42 عاما بدون غطاء الرأس تماما، وبرفقتها زوجها رجل الأعمال علاء الشربيني.

واستغنت سهير رمزي عن غطاء الرأس ووضعت بدلا منه قبعة كبيرة، كما احتفظت بالملابس الواسعة الطويلة ولكن شعرها بدا واضحا جدا، لتنهي 42 عاما من الحجاب إذ أعلنت اعتزالها وارتداءها للحجاب سنة 3991، لكنهــــــــــــا عادت مرة أخرى للتمثيل بالحجاب سنة 6002 في مسلسل “حبيب الروح”.

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