مركب الرباط يرخص للجيش مؤقتا

رخصت إدارة المركب الرياضي مولاي عبد الله بالرباط، للجيش الملكي باستقبال النادي السالمي، على أرضيته غدا (الثلاثاء)، لحساب ذهاب ثمن نهائي كأس العرش.

ووافقت إدارة مركب الرباط على إجراء مباراة الفريق العسكري على أرضيته، قبل إغلاقه، لصيانة عشبه، حتى يكون جاهزا للفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يغيب عن الجيش الملكي في مباراة النادي السالمي، التي ستنطلق في السابعة مساء، لاعب وسط الميدان إبراهيم البزغودي الذي استفاد من راحة 20 يوما، قضى منها حوالي 15 يوما.

ويغيب إلياس حداد الذي أصيب في مباراة سريع وادي زم الجمعة الماضي، لحساب الجولة الأولى من البطولة.

صلاح الدين محسن

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