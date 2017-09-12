200 متفرج تابعوا سقوط “الراك” أمام الكوكب

الفريق البيضاوي افتقد النجاعة والسقاط يمنح الفوز للمراكشيين

نجح الكوكب المراكشي في انتزاع فوز ثمين من أمام الراسينغ البيضاوي، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر الجمعة الماضي، بملعب محمد الخامس، لحساب افتتاح فعاليات البطولة في موسمها الجديد.

ورغم الوجه المشرف الذي ظهر به أشبال المدرب يوسف روسي، ونجاحهم في السيطرة على مجريات المباراة، إلا أن النجاعة الهجومية كانت من جانب أبناء البهجة الذين سجلوا هدفين بواسطة المخضرم خالد السقاط.

وانطلقت المواجهة بإيقاع سريع، وتمكن الكوكب من تسجل هدف السبق في الدقيقة الثامنة، قبل أن يتمكن “الراك” من تسجيل هدف التعادل بطريقة جميلة، بواسطة المهاجم سفيان حريس، إلا أن أشبال المدرب يوسف مريانة تمكنوا من الحصول على ضربة جزاء نفذها المدافع خالد السقاط، ليهدي فريقه نقاط المواجهة.

وتألق في هذه المباراة التي تابعها جمهور قليل لم يتجاوز على أبعد تقدير 200 متفرج، محمد باعيو، حارس مرمى الكوكب المراكشي، الذي تصدى لهجومات “الراك”، وحرمهم من تحقيق التعادل على الأقل، في مباراة سيطروا على مجرياتها.

وافتقد “الراك” خلال هذه المواجهة، النجاعة الهجومية، رغم تألق وسط ميدانه بقياد أمين الدغوغي، الذي كان نجم المباراة، إلى جانب باعيو، حارس مرمى الكوب المراكشي، الذي استفاد من المرتدات السريعة، وعاد بنقاط الفوز.

نور الدين الكرف

تصريحات

روسي: راض عن أداء فريقي

أكد يوسف روسي، مدرب الراسينغ البيضاوي، أنه راض عن مردود لاعبيه في أول مباراة بالقسم الممتاز، رغم تسجيل بعض الأخطاء الفردية التي يمكن تجاوز ها مع مرور الدورات.

وكشف روسي، أن الكوكب المراكشي رفض الخروج للعب، واكتفى بالمرتدات الخاطفة، التي منحته هدفين من كرتين ثابتتين.

واعترف روسي بالنقص الذي يعانيه فريقه في خط الهجوم، مؤكدا أنه مازال ينتظر التحاق لاعبي الوداد الرياضي عصام الشويخ وحمزة الواسطي.

ودعا روسي جمهور الراسينغ لمساندة العناصر الشابة، التي ظهرت بمستوى جيد أمام الكوكب، لمساعدتها على ضمان مكانتها بالقسم الأول، مبرزا أن العمل القاعدي الذي ينجز على مستوى الإدارة التقنية قادر على إفراز فريق يستحق اللعب بهذا القسم.

عاطفي: واجهنا فريقا منظما

اعترف جعفر عاطفي، مساعد مدرب الكوكب المراكشي، أن فريقه واجه صعوبات كبيرة في تحقيق الفوز، بالنظر إلى المستوى الجيد الذي ظهرت به عناصر ”الراك”. وأكد عاطفي أن الكوكب، واجه فريقا منظما، مما خلق له صعوبات في خلق فرص التسجيل، واكتفى بتسجيل هدفين منحاه نقاط المباراة، وهي الحصيلة التي يمكن الخروج بها من مثل هذه المواجهات الملغومة على حد رأيه.

وأثنى عاطفي على مستوى لاعبي المنافس، خصوصا في وسط الميدان، بعد أن سيطروا على مجريات اللعب في وسط الميدان، وكانوا يستحقون على الأقل نقاط التعادل، لولا تألق حارس الكوكب المراكشي.

ووعد عاطفي، جمهور الكوكب، بتجاوز أخطاء المواسم الماضية، واللعب على تحقيق نتائج إيجابية في بداية الموسم، لتفادي الصراع من أجل ضمان ورقة البقاء في نهاية الموسم.

لقطات

ماندوزا

تابع عبد الحق رزق الملقب ب”ماندوزا” رئيس الراسينغ البيضاوي، المباراة من المنصة الشرفية، إلى جانب بعض أصدقائه، وبدا متشنجا طيلة مجريات المواجهة.

الصحابي

حضر المواجهة الإطار الوطني فؤاد الصحابي، المنفصل حديثا عن المغرب التطواني، وأبدى إعجابه بفرديات بعض لاعبي ”الراك” وتمنى لهم حظا سعيدا في بطولة الموسم الجاري.

ساعاتان

كما جرت عليه العادة في المباريات الأخيرة التي احتضنها ملعب محمد الخامس، ظلت الساعاتان الإلكترونيتان معطلتين لأسباب ظلت مجهولة، على بعد أيام قليلة من احتضان الملعب مباراة دولية، تجمع بين الأسود والغابون، لحساب تصفيات مونديال روسيا 2018.

إشهار

يعاني الراسينغ البيضاوي، الصاعد إلى قسم الأضواء بسبب غياب الإشهار، وظهر ذلك جليا على أقمصته البيضاء التي خاض بها المواجهة، وكذا جنبات الملعب التي خلت من اللوحات الإشهارية، باستثناء المحتضن الرسمي لمنافسة البطولة.

ندوة

شهدت الندوة الصحافية التي أعقبت المباراة، تنظيما جيدا، سهر عليه الصحافي نور الدين الركراكي.

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