انطلاقة قوية لبرشيد والرشاد

شباب المسيرة وفاضل يتلقيان أولى الصفعات بملعب لغظف

افتتح يوسفية برشيد والرشاد البرنوصي، مباريات البطولة الوطنية للقسم الثاني بقوة، بفوز الأول بأربعة أهداف لهدفين على جمعية سلا والثاني على شباب المسيرة بملعب الشيخ الأغظف بهدفين لهدف.

ورغم المشاكل التي عاشها الفريق البيضاوي خلال بطولة الموسم الرياضي الماضي وإفلاته من النزول إلى قسم الهواة في آخر الدورات، إلا أنه تمكن من تحقيق الفوز خارج الميدان بقيادة مدربه محمد كوميري.

وفي المقابل، لم يستفد شباب المسيرة من عودته إلى ملعب لغظف، والانتدابات التي قام بها مدربه حسن فاضل والاستعدادات التي خاضها، فسقط في الميدان في أول مباراة.

أما يوسفية برشيد فاستأسد في مباراته أمام جمعية سلا، أحد المرشحين خلال الموسم السابق للصعود الذي مازال منتشيا بإقصائه للمغرب التطواني من سدس عشر نهائي كأس العرش.

وفي باقي المباريات، فاز رجاء بني ملال على اتحاد سيدي قاسم والمغرب الفاسي على اتحاد الخميسات بهدف لصفر.

وبالنتيجة ذاتها، تمكن النادي القنيطري من الفوز على شباب قصبة تادلة، في مباراة مغادري القسم الأول.

وانتهت مباراة شباب بنجرير ووداد فاس بالتعادل من دون أهداف.

ومن المقرر أن تكون باقي مباريات الدورة الأولى، جرت أمس (الأحد) إذ واجه المولودية الوجدية الاتحاد المحلي في ديربي الشرق ووداد تمارة أولمبيك الدشيرة.

أحمد نعيم

نتائج الدورة الأولى

أول أمس (السبت)

رجاء بني ملال – اتحاد سيدي قاسم …………………………………………………. 1 – 0

المغرب الفاسي – اتحاد الخميسات ……………………………………………………. 1 – 0

شباب بنجرير – وداد فاس ……………………………………………………………. 0 – 0

النادي القنيطري – شباب قصبة تادلة …………………………………………………. 1 – 0

شباب المسيرة – الرشاد البرنوصي …………………………………………………… 1 – 2

يوسفية برشيد – جمعية سلا ………………………………………………………….. 4 – 2

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