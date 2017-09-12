بني ملال يبدأ البطولة بفوز

أهدى رضا حكم، مدرب رجاء بني ملال، فوز فريقه على اتحاد سيدي قاسم لحساب الجولة الأولى من بطولة القسم الوطني الثاني أول أمس (السبت)، إلى لاعبيه.

وأكد رضا حكم أن اللاعبين أجروا مباراتهم الأولى في أجواء حارة، وحافظوا على فارق الهدف الذي سجله مهاجم الفريق إدريس بناني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وأثنى المدرب على مشجعي الفريق الذين شجعوا لاعبيه طيلة المباراة، ما مكنهم من خلق فرص تسجيل عديدة، سيما بعد طرد مدافع فريق سيدي قاسم الذي تدخل بخشونة في حق المهاجم إدريس بناني.

ويذكر أن رضا حكم عاد إلى رجاء بين ملال هذا الموسم، بعد أن قاده في الشطر الأول من الموسم الماضي.

سعيد فالق ( بني ملال)

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