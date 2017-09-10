القضاء الإيطالي يدين جدة مغربية عمرها 84 سنة بـ 3 سنوات متورطة مع ابنها في تجارة المخدرات

أدان القضاء الإيطالي عجوزا مغربية، تبلغ من العمر 84 سنة، عقوبة سجنية لمدة ثلاث سنوات وثمانية أشهر، بسبب تورطها في تجارة المخدرات رفقة إبنها وحفيدتها، حسب ما اورده موقع «اليوم24».

و الجدة المغربية، التي تقطن بمدينة ڭاتسانيڭا بإقليم بيرغامو، ألقت الشرطة الإيطالية القبض عليها شهر يوليوز الماضي بعدما ضبطتها في مسكنها وهي تحاول التخلص من كمية كبيرة من المخدرات عبر رميها في المرحاض، ساعات قليلة بعد الإمساك بإبنها الذي كان يقوم بعملية تسليم كمية من مخدر الكوكايين لأحد الأشخاص.

وكان القضاء الإيطالي قد أطلق سراح “تاجرة المخدرات المسنة” سابقا، قبل أن يعود بعد ذلك ويفرض العقوبة السجنية المذكورة، إلا أنها لن تقضيها داخل أسوار السجن مراعاة لتقدمها في السجن؛ في الوقت الذي تم الحكم على إبنها، البالغ من العمر 49 سنة، بثلاث سنوات و سبعة أشهر سجنا وعلى الحفيدة بسنتين نافذة.

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