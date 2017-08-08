الثلاثاء 08 أغسطس 2017
الوكيل العام للملك باستئنافية الحسيمة يعلن وفاة العتابي

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2 تعليقات

  1. 1

    roche

    الله أكبر
    أننا لله و أننا إليه لراجعون
    عائقا إلى جميع المغاربة
    وإلى الشريفين
    وخاصة إلى أهله
    تغمد الله برحمته

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  2. 2

    roche

    تعازينا الحارة
    إلى أهله
    وإلى المغاربة
    وإلى الريفيين
    تغمد ه الله برحمته

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