ندوة نارية للعماري .. هذا أبرز ما جاء فيها

قصف إلياس العماري، الأمين العام للأصالة والمعاصرة، السياسيين والإداريين في ندوة صحافية، قبل قليل، بمقر الحزب بالرباط، أعلن فيها رسميا استقالته.

وبرر العماري أسباب تقديمه للاستقالة، معلقا على الخطاب الملكي الأخير بمناسبة عيد العرش.

وإليكم أبرز ما جاء في الندوة:

استغربت بعد الخطاب الملكي الأخير كيف أنه لم يتحمل شخص واحد (إداري كان أو سياسي) المسؤولية وقدم استقالته

أقول لكم إنني معني بالخطاب الملكي مثل كل السياسيين وأعلن استقالتي

لا علاقة لأحداث الحسيمة باستقالتي، وأعتز بانتمائي لتلك المنطقة ولن أركب على معاناة ساكنتها

في 17 سنة من خطابات الملك، كان يتطرق فيها لعدد من قطاعات بشكل مباشر، لكن الغريب هو أنه لم يقدر أي شخص على تحمل مسؤولية أخطائه وإعلان فشله

أنا واضح في قراراتي ولست مسيرا ولا أتلقى تعليمات من أحد

المكتب السياسي رفض استقالتي، لكنني سأرحل لأنه قراري الذي لا نقاش فيه

حملوني مسؤولية كل الأخطاء … بما فيها أخطاء الآخرين

سأستقيل من الجهة أيضا عندما يأتي وقتها، وسبب عدم تقديمي لها الآن، هو أنني أتعامل مع شركاء وأنا لا أخون من أعمل معهم.

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