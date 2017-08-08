الأربعاء 09 أغسطس 2017
إقالات تنتظر مسؤولين

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0 تعليقات

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    karim

    أطلب من السيد رئيس الحكومة إقالة مدير العام للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء و ااكهرباء بتادلة لقلة خبرته و سوء تدبيره للقطاء الماء و التطهير السائل في الجهة و القررات المزاجية التي يتخدها في حق الزبناء و الموظفين و تعطيله للمشاريع الاستثمارية و مصالح المواطنين و تهربه من مسؤوليته في الاستقالات الجماعية للموظفين و تأخر في أداء مستحقات الشركات المتوسطة و الصغيرة العاملة لدى الوكالة.

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