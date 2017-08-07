الثلاثاء 08 أغسطس 2017
نصف مليون مغربي ممنوعون من الشيكات

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1 تعليق

  1. 1

    hamid

    ça fait 3 mois que j’ai demandé mon chéquier. la banque ne répond même pas a mes appels vu que je suis loin .

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