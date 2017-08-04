الثلاثاء 08 أغسطس 2017
وزير العدل: يجب التصدي بجدية لسرقة عقارات الغير

مقالات ذات صلة

1 تعليق

  1. 1

    HASSAN

    المصيبة تكمن في المساطر القانونية و اللتي تساهم و تشحع على النهب و الاستلاء على ممتلكات الغير خصوصا على المستضعفين …فكيف يعقل ان القاضي لا يمىز بين الوثائق الصحيحة و المزورة ???? وفي جميع القضايا يحيلها القضاء الظالم الى خبراء اميين و جاهلين و يبت احكاما بناءا على تقاريرهم ..و غالبا ما تكون غبية وظالمة..ففي دعوة عقارية رقم ملفها 53/09 بمحكمة الابتدائية بتطوان وبعد سنوات من المماطلة واجل و زيد اجل و امام وثائق فاضحة التزوىر حكم القاضى برفض طلب المدعين بحجة ان السيد الخبير صعب عليه تحديد الحدود القديمة للقطعة ..كما لو ان الدعوة مبنية علي تحديد الحدود القديمة و ليس الاستحقاق..

    الرد

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

"الصباح" هي النسخة الالكترونية لصحيفة الصباح الورقيةّ، صحيفة مغربية مستقلة تصدرها مجموعة ايكوميديا
موقع جريدة الصباح 2016

Desktop Version Mobile Version