احتقان داخل وزارة الثقافة بسبب لعنصر

تسبب امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، في احتقان داخل وزارة الثقافة والاتصال، عندما فرض صديقه مديرا لديوان محمد الأعرج.

ولم تمر إلا أيام معدودات على هذا التعيين لمدير الديوان السابق للعنصر، حتى ساءت العلاقة بينه وبين فنانين مشهورين وفرق ثقافية، عندما نعتها بنعوت قدحية، وأجابها عندما حلت بمقر الوزارة للاستفسار عن مآل الدعم الذي تحصل عليه سنويا “أنا لا أفهم في الثقافة، وما عندي ما ندير بها”، الأمر الذي نتج عنه تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الثقافة في صيغتها القديمة قبل أن يتم إدماجها مع قطاع الاتصال.

وعلمت “الصباح”، أن الوزير الأعرج استعان بخدمات فاطمة الضعيف، النائبة البرلمانية السابقة التي تتحدر من منطقة تاكزيرت بإقليم بني ملال، وكلفها بملف الأمازيغية على خلفية أنها عضو نشيط في المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، كما استقدم معه امرأة كانت مكلفة بالإعلام والتواصل في مكتب الوزير السابق خالد البرجاوي، وهي التي تقوم بالعديد من المهام، في انتظار تعيين من سيفرضهم العنصر في ديوان محمد الأعرج.

ولا يحتـاج محمـد الأعـرج، وزيـر الثقـافة والاتصال، إلى إجراء تحقيق فــي قطـاع الثقافة، تماما كما فعل في قطاع الاتصال، لمعرفة التلاعب في مباريات التوظيف التي فاحت منها روائح كريهة، فيكفي أن يتتبع بعض الخيوط لتتبين له صحة ما يروج.

وكشفت مصادر مطلعة من داخل الوزارة، أن كاتبة خاصة، لدى أحد المديرين بوزارة الثقافة في عهد الوزير اصبيحي، حرقت المراحل في الترقية بقدرة قادر. وتقول الأخبار الواردة من وزارة الثقافة والاتصال، إن الكاتبة الخاصة، هي زوجة رئيس مصلحة سابق الذي سبق له أن تحمل مسؤولية مدير لوزارة الثقافة في جهة الرباط، الذي تورط في ملف فساد، وأعفي من مهامه إثر تقرير المفتشية العامة للوزارة.

وأمام استغراب الجميع عين رئيس مصلحة مكلف بالتفتيش في المفتشية العامة نفسها التي أقيل منها في وقت سابق بناء على تقريرها، دون أن يمارس مهمة واحدة منذ ذلك الوقت، وأخوه الأصغر، هو رئيس لأحد الأقسام بالوزارة نفسها، الذي تقلد هذا المنصب دون مروره من مسطرة إعلان ترشيح.

وتوصل الوزير الوصي على القطاع، بملف توظيف فتاة قبل تعيينه بأسابيع قليلة، في مباراة استعمل فيها التلاعب، إذ تم الإعلان عن المباراة، ونجحت فيها فتاة أخرى، وبعد أربعة أشهر من العمل طلب منها المغادرة، لأن ملفها لم يقبل بسبب عدم توفرها على معادلة الشهادة، وهي العملية التي كان يجب الانتباه إليها أثناء دراسة الملفات، والهدف من كل ذلك، هو فتح الباب أمام توظيف إحدى القريبات.

عبد الله الكوزي

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