وزير الرياضة يحل أول جامعة

الطالبي يصدم جامعة السلة ويرفض صرف منحة المنتخب

أصدر رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، أول قرار منذ توليه تدبير شؤون القطاع، بحل جامعة رياضية، وتفعيل الفصل 31 من قانون التربية البدنية والرياضة 30-09.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة، أول أمس (الأربعاء)، حل الجامعة الملكية المغربية للرماية بالنبال، بالنظر إلى التعثرات التي يعرفها السير الطبيعي لها، والصعوبات التي تعترض تنظيم جمعيها العامين العادي والاستثنائي.

وعين الطالبي العلمي لجنة مؤقتة مشكلة من موظفي وزارته، للإشراف على تدبير شؤون الجامعة إلى حين تنظيم جمع عام انتخابي، لتشكيل مكتب مديري جديد، يترأسها كمال الهجهوج.

وتضم اللجنة في عضويتها محمد والحاج نائبا للرئيس، ومحمد الراجي كاتبا عاما، ومحمد بوكاري نائبا للكاتب العام، وهاجر القندوسي أمينة للمال، ولبنى بلعباس نائبة لها.

وأسندت إلى اللجنة المؤقتة طبقا للقرار الوزاري الذي يتوفر “الصباح الرياضي” على نسخة منه، إدارة أنشطة هذه الجامعة، وإعادة تنظيم هياكلها الإدارية والتقنية، وتحيين النظام الأساسي للجامعة، ومطابقته للأحكام القانونية الجاري بها العمل، واتخاذ التدابير اللازمة لعقد الجمع العام الانتخابي.

من جهة ثانية، وجه الطالبي العلمي صفعة قوية إلى الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، بعد أن رفض إعطاءها منحة المشاركة في كأس إفريقيا للأمم المقر إجراؤها في شتنبر المقبل بالسنغال وتونس.

وقررت وزارة الشباب والرياضة واللجنة الوطنية الأولمبية مع ممثلين من جامعة السلة، تكليف اللجنة الأولمبية بتحضيرات المنتخب الوطني ومشاركته في كأس إفريقيا. وخلص الاجتماع إلى تكليف لجنة مشكلة من بعض أطر اللجنة الأولمبية وجامعة السلة بالإشراف على استعدادات المنتخب الوطني، وتدبر شؤونها المالية بقرض تمنحه اللجنة الأولمبية إلى اللجنة المذكورة.

صلاح الدين محسن

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