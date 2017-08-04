الأربعاء 09 أغسطس 2017
المرشد القانوني

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1 تعليق

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    mehdi

    سؤال .تحياتي الحارة .كيفية احتساب اتقادم عقوبة جنحية بنأ على الفصول 597 و649 و650 و651 من قانون المسطرة الجنأية هل من تاريخ رفض الطلب من محكمة النقض او من تاريخ رفض طلب اعادة النظر من محكمة النقض بمعنى من هو الحكم الحإز لقوة الشئ المقضى به الاول ام الثاني وشكرا

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