لا ضريبة على الشخص المتوفى

المرشد القانوني، موعد متجدد للقراء الأعزاء مع الدكتور عمر أزوكار، المحامي بهيأتي البيضاء وباريس، للإجابة عن استفساراتهم ومسائلهم القانونية ومختلف المساطر المتعلقة بها. للحصول على الإرشاد المطلوب، الرجاء بعث رسائل عبر البريد العادي إلى عنوان “الصباح “، أو عبر البريد الإلكتروني للجريدة.

إعداد: المصطفى صفر

سؤال القارئ:

توفي والدي في سنة 2000 و قمت بمواصلة النشاط التجاري في نفس المحل الذي ورثته مع إخوتي، و في سنة 2008 بادرت إدارة الضريبة إلى فرض الضريبة عن السنوات 2002 إلى 2007 نتيجة مراقبة أحد المفتشين. ولقد صدر أمر بأداء الضريبة باسم الوالد المتوفى ، فهل يحق للإدارة الضريبية ذلك ؟

جواب المرشد القانوني:

بتحقق واقعة الوفاة، يتعين على الورثة إخبار الإدارة الضريبية بذلك داخل أجل ثلاثة أشهر من الوفاة طبقا للمادة 85 من المدونة العامة للضرائب بمجموع دخله عن الفترة السابقة عن وفاته.

وقد يقرر الورثة الاستمرار في النشاط التجاري لمورثهم، و بالتالي يجوز لهم إشعار الضريبة بذلك من أجل خضوعهم لمسطرة الإقرار العادي.

ومجمل القول: لا يحق للإدارة الجبائية أن تفرض الضريبة على شخص متوفى بخصوص واقعة منشئة للضريبة في وقت لاحق للوفاة.

إذ من موجبات التشطيب عن الملزم في الضريبة على الدخل أو الضريبة المهنية واقعة الوفاة. ويوجب في المقابل على من يسترسل في النشاط أن يصرح بالتقييد باسمه/الورثة من غير أن يشكل هذا التقييد تأسيسا لنشاط جديد موجب لتصفية النشاط السابق. ولا يحق للإدارة الضريبية أن تصدر الأمر بالتحصيل للضريبة في اسم شخص متوفى بشأن نشاط تجاري مستمر ممارس من طرف ذوي حقوقه. إذ الأهلية القانونية أداء و وجوبا تقتضي عدم مطالبة الميت/المتوفى بتحمل التزامن، لأن غياب التشطيب لا يؤدي إلى استمرار حياة المتوفى حكما. و عليه، فإن الأمر بالتحصيل بأداء الضريبة باطل، و كان الأولى أن يمارس في مواجهة الورثة.

جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي:

«لكن حيث إنه مما لا نزاع فيه بأن المرحوم (ف.ش) توفي بتاريخ 19-01-1990 و أن الضرائب المتنازع بشأنها تتعلق بالسنوات من 1995 إلى 2002 ، فإنه إذا كان ورثته قد استعملوا المحل نفسه لممارسة تجارة أخرى وهي بيع المواد الغذائية عوضا عن بيع الدراجات طبقا للمعاينة التي قام بها أعوان الإدارة الجبائية سنة 1996 فقد كان على إدارة الضرائب أن تفرض الضريبة على ورثة الهالك المذكور مما يكون معه ما أثير بدون أساس والحكم المستأنف صائبا وواجب التأييد».

(قرار محكمة النقض عدد 200 المؤرخ في 05-03-2008 – ملف إداري 1171-4-2-2006 ) غير منشور

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