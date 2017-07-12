الأمن الإسباني يقتحم “يخت” رونالدو أمام عائلته

نقلت صحيفة” أولا” الإسبانية، صورا قالت إنها لرجال مصالح الدرك الجمركي الإسباني، اقتحموا قبل ساعات “يخت” النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لتفتيشه.

وأكدت الصحيفة أن لاعب ريال مدريد، عاين عملية التفتيش رفقة عائلته وصديقته الحامل جورجينا رودريغيز دون مشاكل، إذ ترك العناصر الأمنية تقوم بعملها دون تدخل.

واتهم رونالدو قبل أسابيع، بالتهرب الضريبي، إذ أحيل ملفه على القضاء الإسباني بشكل رسمي.

واضطر رونالدو إلى إعلان رحيله عن الريال بسبب هذه الاتهامات، قبل أن يقنعه الرئيس فلورينتينو بيريز بالبقاء.

صورة من “الديلي ميل”:

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