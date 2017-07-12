كيم كاردشيان متهمة بالإدمان على الكوكايين

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، إشاعة إدمان أشهر عارضة أزياء في العالم كيم كاردشيان على الكوكايين، ما أثار استغراب وسائل إعلام غربية كثيرة.

ونشرت كاردشيان شريط فيديو أخيرا، غير أنها لم تنتبه لظهور علامات ما يشبه الكوكايين على طاولة خلفها، تداولها متابعوها على مواقع التواصل الاجتماعي، لتنتشر إشاعة استهلاكها للكوكاين بقوة.

وردت اليوم الأربعاء، كيم بالقول إنها “لا تحب اللعب مع الإشاعات”، ولهذا قررت “الرد بقوة وبسرعة على كل من اتهمني بإدمان الكوكايين”.

وأضافت النجم الأمريكية في فيديو جديد نشرته على صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، أن ما لاحظه مشاهدي الفيديو الأول، هو “سكر” ترك فوق الطاولة، ولا علاقة له بالكوكايين.

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