استنفار العثماني بسبب منحة “تيسير”

860 ألف تلميذ حرموا منها وتقريع جطو دفع رئاسة الحكومة للتحرك

استنفر تقريع إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، لحكومة عبد الإله بنكيران، بعد حرمانها 860 ألف تلميذ فقير من منحة برنامج ” تيسير”، دون سبب موضوعي، مقر رئاسة حكومة سعد الدين العثماني، الذي هاتف على عجل محمد حصاد، وزيره في التربية الوطنية والتعليم والتكوين المهني والتعليم العالي، مستفسرا عن هذه “الفضيحة السياسية” بامتياز، وفق ما أكدته مصادر “الصباح”.

وأفادت المصادر أن بنكيران، رئيس الحكومة السابق، شنف دائما مسامع كبار المسؤولين المغاربة والأجانب والبرلمانيين في جلسة مساءلته الشهرية، بأن برنامج “تيسير” المدرسي يهدف إلى محاربة الهدر المدرسي المكلف اجتماعيا، إذ يغادر 300 ألف تلميذ وتلميذة سنويا المدرسة ويرتمون في أحضان الشارع، ما شكل قرابة جيش من المواطنين بدون تربية ولا تعليم مدرسي ولا مهني إذ يقدر عددهم وفق إحصائيات المجتمع المدني ب4 ملايين شخص، بل اعتمده نموذجا قصد تعميم الدعم المباشر على الأرامل والمطلقات.

وأكدت المصادر أن العثماني لم يفاتح سلفه في رئاسة الحكومة، بنكيران، عن هذه ” الفضيحة السياسية” لأنه غاضب عليه جراء اتهامه له دون ذكره بالاسم، بأنه شارك في ” مؤامرة” الإطاحة به من رئاسة الحكومة، لذلك قرر العثماني استفسار الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، ورشيد بلمختار، وزير التربية السابق، وخالد برجاوي، الوزير المكلف بالتكوين المهني السابق، وبعض مستشاري بنكيران في رئاسة الحكومة، لمده بملف متكامل لتوضيح الأسباب الرئيسية التي حالت دون منح 860 ألف تلميذ وتلميذة منحة تحفيزية طيلة 2015 و2016.

وأضافت المصادر أن العثماني سيدقق خلال الأسبوع الجاري بمقر رئاسة الحكومة، الأسباب التي أعاقت توزيع المنح على 860 ألف تلميذ، إذ وضع تنظيما جديدا لرئاسة الحكومة، قصد متابعة البرامج الحكومية القطاعية على أرض الواقع، وبحث الحلول أثناء بروز المشاكل التقنية على مستوى المصالح الخارجية لكل قطاع حكومي، رغم أن جطو قال إن سبب عدم توزيع منح برنامج ” تيسير” يعود إلى تراكم متأخرات الأداء وضعف الميزانية المخصصة التي ظلت في حدود 500 مليون درهم سنويا منذ 2014.

وسبق للبرجاوي، القيادي في الحركة الشعبية، الوزير المكلف بالتكوين المهني السابق، دحض كلام جطو، مؤكدا استفادة 829 ألف تلميذ وتلميذة من دعم برنامج ” تيسير”، وهو ما يعادل 524 ألف أسرة في 132 جماعة قروية، وتخصيص دعم آخر يهم الداخليات والمطاعم المدرسية، التي يستفيد منها مليون ونصف تلميذ، علاوة على المبادرة الملكية ” مليون محفظة” التي يستفيد منها سنويا 4 ملايين تلميذ، والنقل المدرسي (122 ألف تلميذ)، ما يجعل المعطيات والأرقام المقدمة متضاربة بين حكومة بنكيران، والمجلس الأعلى للحسابات.

لكن جطو، وفي تقريره الذي تلاه أخيرا بمجلسي البرلمان، سجل تأخرا كبيرا في توزيع الأدوات واللوازم المدرسية على المستفيدين من المبادرة الملكية” مليون محفظة” تتجاوز الشهرين على انطلاق الموسم الدراسي، كما لا تتوفر 566 إعدادية بالوسط القروي على داخليات، وتتجاوز الطاقة الإيوائية الضعف في 212 داخلية، علاوة على هزالة الدعم التي لا تتعدى 1.40 درهما يوميا لكل تلميذ، كما لا توجد أماكن مخصصة للإطعام في 7.023 مؤسسة تعليمية.

وحسب أرقام جطو دائما، يتراوح الدعم بين 60 درهما إلى 100 درهم عن كل طفل بالسلك الابتدائي و140 درهما بالسلك الإعدادي.

أحمد الأرقام

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