وزير خارجية فرنسا يزور الخليج لتخفيف الأزمة

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان اليوم الأربعاء، إن وزير الخارجية جان إيف لو دريان، سيزور قطر والسعودية والكويت والإمارات يومي 15 و16 يوليوز، في إطار جهود لتخفيف التوترات في منطقة الخليج.

وذكر البيان “فيما يتعلق بالتوترات الحالية التي تؤثر على هذه الدول التي تربطنا بها علاقات وثيقة وودية، ندعو إلى تهدئة سريعة تصب في صالح الجميع”.

وأضاف بيان وزارة الخارجية، أن الجولة تتفق مع ما تتبناه الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا من استراتيجيات، فيما يخص الخليج.

ويزور وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون المنطقة حاليا.

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