مفاجآت في الترتيب الجديد لأندية الاتحاد الأوربي

نشر الاتحاد الأوربي قبل ساعات قليلة، الترتيب الجديد لأندية أوربا، بناء على نتائجها القارية والمحلية للموسم الماضي 2016/2017.

وتصدر ريال مدريد، الفائز بلقب عصبة الأبطال الأوربية الترتيب، فيما تخطى أتلتيكو مدريد منافسه برشلونة، ليصبح ثانيا، فيما اكتفى الكاتالوني بالرتبة الثالثة.

وفي باقي الرتب، جاء بايرن ميونيخ رابعا، أمام جوفنتوس وإشبيلية وباريس سان جيرمان ودورتموند ومانشستر سيتي، ثم بنفيكا وأرسنال وبورتو وتشيلسي ونابولي وباير ليفركوزن ومانشستر يونايتد.

وستشارك خمسة أندية إنجليزية الموسم المقبل في عصبة الأبطال الأوربية، بعد فوز مانشستر يونايتد بلقب الدوري الأوربي.

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