الملك يبارك العيد الوطني لرئيس ساوتومي

بعث الملك محمد السادس، برقية تهنئة إلى رئيس الجمهوية الديمقراطية لساوتومي وبرينسيبي، إيفاريستو كارفاليو، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات، لإيفاريستو كارفاليو بموفور الصحة والسعادة والهناء، ولشعب ساوتومي وبرينسيبي الشقيق باطراد التقدم والنماء.

ومما جاء في البرقية “وأغتنم هذه المناسبة، لأشيد بما يربط شعبينا من أواصر الأخوة الإفريقية المتينة، والتقدير المتبادل، والتضامن الفاعل، وبما يجمع بلدينا من علاقات التعاون المثمر، مؤكدا لفخامتكم حرصي الوطيد على مواصلة العمل سويا معكم، من أجل تعزيزها في مختلف المجالات، بما يعود بالنفع العميم على شعبينا الشقيقين، ويخدم السلم والأمن والتنمية الشاملة والمستدامة لقارتنا”.

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