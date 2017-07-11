الرجاء .. إلى أين ؟

تواصلت أزمة الرجاء الرياضي، مع بداية استعدادات الموسم الرياضي الجديد، بإعلان اللاعبين إضرابا مفتوحا، دخل يومه الثاني رغم حضور المدرب الإسباني الجديد كارلوس غاريدو أمس الاثنين.

ورغم سؤال الصحافيين له أمس الاثنين، عن إضراب اللاعبين، تجاهل المدرب الإسباني الأمر مكتفيا بالقول، إن “على الجميع العمل لصالح الفريق وليس لصالح الرئيس أو المدرب”، ليجد نفسه أمام الأمر الواقع اليوم الثلاثاء، بإضراب لليوم الثاني على التوالي، وهو التاريخ الذي كان محددا من أجل إجراء الفحوصات الطبية قبل بدء الاستعدادات.

ويمضي الوقت على رجاء عادت هذا الموسم بالحال نفسه الذي عاشته الموسم الماضي، الذي اعتبر “موسم الإضرابات” بامتياز، بسبب غضب اللاعبين من المكتب المسير الحالي.

وفي أول تعليقه على أزمة الرجاء، قال غاريدو أمس الاثنين عند أول زيارة له لمركب الوازيس، إنه “لا يجب الحديث عن الإضرابات الآن قبل إجراء الفحوصات الطبية”، قبل أن يصطدم الرجل بوضع أخطر مما كان يتصور، إذ يصر لاعبي الرجاء على عدم العودة إلى التداريب قبل توصلهم بمستحقاتهم المالية، فيما تتواصل مطالب الجماهير وغالبية المنخرطين للرئيس حسبان بالرحيل بسبب عدم قدرته على تجاوز الأزمة المالية الحالية.

وفي الوقت الذي انطلقت فيه استعدادات الأندية للموسم المقبل، يدخل الرجاء في دوامة جديدة من المشاكل ستؤثر لا محالة على استعداداته للموسم الجديد، الذي سيمثل فيه الكرة الوطنية في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

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