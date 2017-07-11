ترامب بباريس الجمعة

بعد شهر ونصف شهر من استقباله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمناسبة العيد الوطني الجمعة المقبل، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مراهنا على التمكن من إقامة علاقة سياسية مميزة معه رغم التقلبات المعروفة لساكن البيت الأبيض.

ويعشق ماكرون ربط زيارات ضيوفه بإحداث ذات دلالات رمزية. فبعد أن دعا نظيره الروسي إلى معرض حول زيارة القيصر بطرس الأكبر لفرنسا في 1717، دعا ترامب لزيارة باريس بمناسبة الذكرى المئوية لدخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الأولى إلى جانب الحلفاء الأوربيين.

عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء من لوزان، عن سروره للقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب في 14 يوليوز في باريس، من أجل مناقشة “كل القضايا، بما في ذلك الخلافات”.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي اليوم، ردا على سؤال حول زيارة الرئيس الأمريكي، “أنا مسرور للقاء الرئيس ترامب بعد بضعة أيام في باريس، حيث سنناقش كل القضايا المشتركة، بما في ذلك الخلافات”.

وترتدي زيارة ترامب أهمية سياسية بالغة بالنظر إلى العلاقات الصعبة التي يقيمها الرئيس الأمريكي رافع شعار “أميركا أولا” مع باقي العالم. وتأتي بعد أيام من قمة العشرين الصاخبة في ألمانيا، التي جددت فيها واشنطن رغبتها بالتفرد بقرارها خصوصا بشأن مسألة المناخ المهمة.

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