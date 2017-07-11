داعش تخترق الجيش الأمريكي

أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي، أمس الاثنين، أنه تم توقيف جندي أميركي في هاواي، متهم بمبايعة تنظيم الدولة “داعش”، وحاول تزويد الجهاديين بالوثائق والتدريب.

واعتقل إيكايكا كانغ، البالغ من العمر 34 سنة، نهاية الأسبوع الماضي، بعدما بايع زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي بحضور عميل سري، وفقا لشهادة قدمها مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) في القضية.

وأفادت الوكالة أن “مكتب التحقيقات الفدرالي يعتقد حاليا أن كانغ تصرف بمفرده وأنه لم يكن مرتبطا بآخرين يشكلون خطرا على هاواي”.

وأضافت أن تصرفاته تثير الشكوك منذ عدة أعوام.

وتفيد الشهادة أنه “تعرض للتوبيخ في عدة مناسبات لتهديده بإيذاء أو قتل مجندين آخرين، ولتعبيره عن مواقف مؤيدة لتنظيم الدولة أثناء أوقات العمل”.

وأوضحت أنه “بسبب هذه التعليقات والتهديدات، س حب تصريحه الأمني عام 2012، قبل أن يعاد إليه في العام التالي بعدما التزم كانغ بالمتطلبات العسكرية التي نتجت عن التحقيق”.

وعمل كانغ مؤخرا كمسؤول عن مراقبة الحركة الجوية. وهو خدم لمدة عام تقريبا في العراق بين 2010 و2011، وتسعة أشهر في أفغانستان في عامي 2013 و2014، بحسب وزارة الدفاع الأميركية.

وأشارت الشهادة إلى أن الجندي، قال لعميل سري إن المسلح الذي قتل 49 شخصا في ملهى ليلي في أورلاندو العام الماضي “فعل ما كان عليه القيام به”، وقال لاحقا إن الولايات المتحدة “هي المنظمة الإرهابية الوحيدة في العالم”.

وقال كانغ كذلك للمخبر إن “هتلر كان على حق مشيرا إلى أنه يؤمن بوجوب قتل اليهود جميعهم”.

وعقب مبايعته تنظيم الدولة، أخبر كانغ أحد المصادر السرية أنه يرغب بقتل “مجموعة من الأشخاص”.

كان لدى الجندي الموقوف بندقية هجومية من طراز “ايه آر-15″، ومسدس تسلمهما خلال التدريبات المكثفة التي تلقاها على القتال، بحسب “إف بي آي”.

وسلم كانغ كذلك وثائق عسكرية لأفراد، أخبروه بأنهم سيوصلونها إلى تنظيم الدولة.

وقام كذلك بتصوير مقاطع مسجلة تتعلق بالتدريب على القتال لصالح التنظيم المتطرف، وساهم في شراء طائرة دون طيار، قال إنها ستمكن المقاتلين الجهاديين من رصد مواقع الدبابات الأميركية.

واتهم كانغ كذلك بتزويد تنظيم الدولة بمواد دعم.

وأفاد بيان للعميل الخاص المسؤول عن الملف، بول ديلاكورت، أن “كانغ كان يخضع للتحقيق من قبل الجيش الأميركي ومكتب التحقيقات الفدرالي منذ أكثر من عام”.

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