الفلاحة المغربية من بين الأقوى إفريقيا

أفادت دراسة حول المستثمرين الدوليين في الاقتصاد الإفريقي في أفق 2022، بأن المغرب يعتبر من بين الأبطال الخمسة الأوائل في المجال الفلاحي بالقارة الافريقية.

وأضافت الدراسة التي نشرت نتائجها اليوم الثلاثاء، وأنجزها “هافاس أوريزون” ومعهد شوازول، أن المغرب يتموقع ضمن هذا الترتيب إلى جانب إثيوبيا وكوت ديفوار وكينيا ونيجيريا والكامرون، مشيرة إلى أن هذه البلدان تتميز بقدرتها على رفع تحديات القطاع الفلاحي.

واستندت الدراسة إلى استطلاع شمل عددا من المستثمرين الذين أكدوا أن الفلاحة تفرض نفسها اليوم كقطاع واعد، يستجيب لحاجيات ساكنة متنامية، ويساهم في التقليص من التبعية للخارج.

واعتبر 70 في المائة من المستثمرين المستطلعة آراؤهم، أن التحدي الهام الذي يتعين رفعه على مستوى النظام البيئي الفلاحي الافريقي، يتمثل في البنيات التحتية، فيما رأى 48 في المائة أن الولوج إلى السوق يعد عنصرا واعدا لتثمين القطاع الفلاحي.

من ناحية أخرى اعتبر 42 في المائة من المستجوبين، أن التحول والتصنيع يشكل التحدي الثالث الذي يمكن أن يكبح الامكانيات الزراعية. وأكد المستثمرون الدوليون في هذه الدراسة تفاؤلهم على المدى القصير والمتوسط، وأبدوا حماسا واضحا بشأن الافاق الاقتصادية للقارة الافريقية.

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