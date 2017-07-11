الرميد يدخل على خط فيديو الزفزافي

قال المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إنه على علم بالفيديو الذي ظهر فيه ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف عاريا، بعدما أبلغ من قبل الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق باسم الحكومة مصطفى الخلفي، و”اتصل بوزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، معبراً له عن غضبه الشديد من ما وصفه ب”جريمة مكتملة الأوصاف، سواء من الناحية الأخلاقية أو الحقوقية أو القانونية”.

وأكد الرميد في تصريح لصحيفة “هسبريس”، أن وزير الداخلية “غضب بدوره رافضا نشر الفيديو”، واتفق معه على “أن يذهب التحقيق الذي أمرت النيابة العامة بفتحه إلى أبعد مدى”.

وأضاف الرميد في التصريح نفسه، “شخصياً لا يمكن لي أن أصدر حكماً لتحديد المكان أو الجهة التي قامت بتصوير الفيديو”، مضيفا “يكفينا نحن المغاربة، مواطنين ومسؤولين، إجماعنا على أن “الفيديو” عمل منحط ودنيء وغير مقبول”.

وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمس الاثنين في بلاغ، أنه “أمر النيابة العامة بفتح تحقيق دقيق للوقوف على حقيقة ظروف وملابسات تصوير الفيديو والغاية من نشره، لاتخاذ المتعين قانونا على ضوء نتيجة البحث”.

بدورها أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن “الفيديو لم يتم تصويره داخل هذه المؤسسة السجنية، إذ لم يسبق للزفزافي أن ارتدى اللباس الذي ظهر به في الشريط داخل المؤسسة السجنية منذ إيداعه بها إلى حدود الآن”.

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