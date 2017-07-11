الموسيقى تكسر هدوء إفران

الدكالي وشيرين يمتعان جمهور المهرجان و”لاغتيست” يربك المنظمين في الافتتاح

اختتمت أمس (الأحد)، فعاليات مهرجان إفران الدولي، في دورته الثانية، بتنظيم حفل كان من توقيع شدى حسون، واللبناني وائل جسار. وعرفت سهرة الافتتاح، ارتباكا كبيرا، بعدما رفض المغني الفرنسي من أصل مغربي،

“لاغتيست” الصعود إلى المنصة، احتجاجا على أسئلة بعض الصحافيين، الأمر الذي وضع منظمي المهرجان في موقف محرج، وتسبب في تأخر انطلاق الحفل. واستمرت فعاليات المهرجان، في اليوم الموالي، بتنظيم حفل مميز، أطل من خلاله، الموسيقار عبد الوهاب الدكالي والمغنية المصرية شيرين عبد الوهاب، على جمهور المهرجان، علما أن حفلات أخرى نظمت في إطار مهرجان إفران، كانت من توقيع فرق محلية.

إنجاز: إيمان رضيف (موفدة “الصباح” إلى إفران) – تصوير: أحمد العلوي لمراني

“لاغتيست” يعربد على المنظمين

رفض الغناء واعتلاء المنصة بسبب أسئلة الصحافيين وتعليمات أجبرته على لقاء الجمهور

عاش منظمو مهرجان إفران الدولي، في دورته الثانية، ليلة الجمعة الماضية، توترا كبيرا، بعدما رفض “لاغتيست”، المغني الفرنسي من أصل مغربي الصعود إلى منصة المهرجان، وهو الأمر الذي تسبب في ارتباك كبير.

واضطر المنظمون الذين عاشوا لحظات عصيبة، سيما أن آلاف الأشخاص حجوا إلى المكان الذي وضعت فيه المنصة لمتابعة سهرة المغني، إلى تهديد لاغتيست، وتنبيهه بأن شرطا جزائيا ينتظره إذا أخلف بأحد بنود العقد الذي يجمعه بهم.

وحسب مصادر مطلعة، فإن المغني الشاب، ومباشرة بعد انتهاء الندوة الصحافية المنظمة في إطار فعاليات المهرجان، غادر إفران في اتجاه البيضاء، حيث من المنتظر أن ينظم حفلة فنية، معبرا عن انزعاجه من أسئلــة بعـض الصحافيين، رغم أنها كانت عادية جدا. وأوضحت المصادر ذاتها، أنه، ودون أن يكلف نفسه عناء إعلام منظمي المهرجان بخطوته، حاول مغادرة المدينـــة، الأمر الذي أدخل القائمين على تنظيم التظاهــرة الفنيــة في دوامة كبيرة، لم يخرجوا منها بسهولة.

وفي الوقت الذي نجح فيه منظمو المهرجان، في إقناع المغني بالعودة إلى المدينة، من أجل التفاوض معه، وإيجاد حل للمشكل الذي جعله يتخذ قرارا غير مسبوق، ولا يظهر “نضجه الفني”، أكدت مصادر “الصباح”، أن “لاغتيست” تشبث بموقفه، ورفض اعتلاء المنصة، رغم أن الجمهور عبر عن احتجاجه بعد تأخر فقرة المغني الشاب، لأكثر من ساعة ونصف.

وبعدما فشلت كل المحاولات، وأمام احتجاجات الجمهور، أكدت المصادر أن منظمي المهرجان، لجؤوا إلى لغة التهديد، وذّكروا المغني الشاب، أنه ملزم بتحمل مسؤولية ما يمكن أن يحدث بعد إلغاء فقرته الغنائية في آخر لحظة. كما أنهم، على حد تعبير المصادر، أخبروه أن المهرجان يحظى بالرعاية السامية للملك محمد السادس، وهو الأمر الذي قد يجر عليه الكثير من المشاكل.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ أكدت المصادر، أن منظمي المهرجان في دورته الثانية، اضطروا إلى إخبار “لاغتيست”، أن أميرا، على علم بما حدث، وأنه عبر عن انزعاجه من الأمر، وأعطى تعليماته ليصعد إلى المنصة.

وقبل موعد الحفل،عرفت، ندوة “لاغتيست”، ارتباكا كبيرا، وذلك بعد تأخر موعد انطلاقها بحوالي ساعة، والمثير في الأمر، أن المغني الشاب، كان خلال تلك الفترة، يصور مشاهد من “فيديو كليب” جديد، وهي الخطوة التي اعتبرها الكثير من الصحافيين، غير لائقة، سيما أنهم حضروا إلى المكان، قبل الموعد المحدد.

ومن بين النقاط التي أثارت حفيظة الصحافيين، أن مسيرة الندوة، فرضت على الصحافيين، تجنب طرح أسئلة لها علاقة بالسياسة أو توجهه الديني، إلى جانب إصرار “لاغتيست” على عدم إعطاء أي صحافي، سيما ممثلي بعض المواقع الإلكترونية والإذاعات الخاصة، حوارات مصورة، فعبّر الكثير منهم عن احتجاجهم، مستنكرين أسلوبه “المتكبر”، في التعامل معهم.

وفي سياق متصل، افتتح المغني المغربي، حاتم ايدار، فعاليات مهرجان إفران الدولي، في دورته الثانية، واعتلى منصة المهرجان الرئيسية، قبل أن يؤدي مجموعة من الأغاني، الخاصة به، وأخرى لفنانين آخرين.

وفي الوقت الذي كان فــيه منظمـو المهرجان، يفاوضون “لاغتيست”، ويحاولــون إقــناعــه بالصعــود إلـــى المنصة، اضطر إيدار إلى تمديد فقرته الغنائية، بعدما طلبت منه اللجنة المنظمة ذلك، إذ غادر المنصة أكثر من مرة، قبل أن يعود إليها من جديد، لأداء أغنية أخرى، فــي انتظـار حل المشكل مع “لاغتيست”.

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