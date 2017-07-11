الدكالي يسافر بالجمهور إلى الزمن الجميل

سافر الموسيقار المغربي عبد الوهاب الدكالي، أول أمس (السبت) بجمهور مهرجان إفران الدولي في نسخته الثانية، إلى عالم الأغنية الجميلة والراقية، بعدما أدى أشهر أغانيه التي تمكن بفضلها من ترك بصمته الخاصة في الساحة الفنية المغربية وأيضا العربية.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الدكالي، الذي اختار، قبل أداء أي أغنية، تقاسم ذكريات مع الجمهور، تجمعه به، أو الحديث عن كيف كُتبت كلماتها ولُحنت، وهو الأمر الذي جعل السهرة الفنية مميزة. ومن بين الأغاني التي أداها عبد الوهاب الدكالي، “مرسول الحب”، و”كان يا مكان”، قبل أن يختم السهرة بأغنية “الله حي”، التي أداها بطريقته المميزة، مؤكدا أنها أفضل أغنية يمكن أن يختم بها السهرة. وبعد منتصف الليل، بدقائق قليلة، ترك الدكالي المنصة، تحت تصرف المغنية المصرية شيرين عبد الوهاب ، فاتحا لها المجال لتقدم أحسن ما في جعبتها، إذ أطلت على جمهور المهرجان، بفستان أحمر طويل وتسريحة شعر عادية.

واختارت صاحبة أغنية “كده ياقلبي” أن تكون أغنية “مش عايزة غيرك”، التي طرحتها في بداياتها الفنية، أول أغنية تؤديها بمهرجان إفران الدولي في نسخته الثانية، قبل أن تنطلق في رحلة أداء أشهر أغانيها.

وحرصت المغنية المصرية على تشجيع الجمهور من أجل التفاعل معها، علما أن الدورة الثانية من المهرجان، عرفت حضورا كبيرا مقارنة مع الدورة الأولى.

ومن بين الأغاني التي أدتها شيرين وسط تفاعل الجمهور، “مشاعر” و”كده يا قلبي”، و”أنا لاجايا أقولك”، وغيرها. ومن بين المفاجآت التي كان جمهور التظاهرة الثقافية على موعد معها، اقتسام المغنية المغربية ايمان الشميطي، خريجة برنامج “أرابز غوت تالنت”، منصة المهرجان مع شيرين.

وحسب ما أكدته مصادر قريبة من اللجنة المنظمة للمهرجان، فالمغنية المصـرية، أصرت على أن تشارك فقرة من سهرتها الفنية مع الشميطي، تأكيدا على إعجابها بها وبصوتها وأدائها. وإلى جانب البرمجة الغنائية، نظم المهرجان، حسب ما أكده المنظمون، ورشات حول مواضيع مختلفة، بالإضافة إلى تنظيم رحلات إلى بعض المناطق المجاورة لإفران، سيما أن منظمي التظاهرة يهدفون إلى دعم المنتوج السياحي لإفران، التي تعد جوهرة الأطلس المتوسط الزاخرة بتراث فني وبمؤهلات طبيعية متنوعة، وكذا دعم الأنشطة المحلية للمدينة.

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