200 فنان في أول سمفونية لأحيدوس

شارك 200 فنان وفنانة في عزف سمفونية فن أحيدوس ليلة الجمعة الماضي بساحة التاج بإفران في افتتاح مهرجان المدينة الدولي في دورته الثانية المنظمة من قبل عمالة الإقليم بتنسيق مع جمعية فاس سايس، طيلة 3 أيام بمشاركة فنانين مغاربة وعرب وأجانب.

وينتمي فنانو السمفونية الأولى من نوعها في تاريخ هذا الفن، إلى 23 فرقة لأحيدوس من مختلف أنحاء الإقليم، 5 منها من ضاية عوا و4 منها من سيدي المخفي وإفران واثنتان من أزرو وتيزكيت وواحدة من كل من عين اللوح وتيكرترة وبنصميم وتمحضيت وواد إفران.

وقال محمد أجدضاض، المسؤول عن الإعداد لهذا العمل الفني النوعي، إن إدارة المهرجان فكرت في إطلاق هذه المبادرة التي تحسب لها، بإشراك الفرق الممثلة لمختلف قبائل الأطلس المتوسط المهتمة بهذا الفن المميز لها، مؤكدا وجود تمثيلية لكل الجماعات.

وأوضح أن كل فرقة ممثلة ب8 أعضاء يمثلون خيرة الأصوات الجميلة، متمنيا مواصلة درب التنسيق بين هذه الفرق في أعمال لاحقة، وأن لا تكون فرصة أخيرة لها لإبراز عمل يستحق التنويه للجهود المبذولة لإطلاقه، رغم قصر مدة الإعداد له التي لم تتعد يومين.

وقال إن العمل يتميز بحضور فرقة نسوية لأحيدوس لأول مرة في تاريخ هذا الفن، تشرف عليها رابحة “مايسترو” الفرقة، وتتكون من 9 عضوات يمثلن مختلف المناطق، ويتميزن بلباسهن المميز ب”السبنية” و”الحنبل” الأصفر، والملابس الأمازيغية حمراء اللون.

وأوضح أنه لم يسبق في تاريخ أحيدوس أن قدمت فقرة بهذا النوع والعدد، رغم تقديم لوحات سابقة في ساحات عمومية، متمنيا تقديم سمفونية بعدد أوسع مستقبلا، قائلا “هذا العمل سيكون انطلاقة حقيقية لأعمال أخرى أكثر إشعاعا من شأنها التعريف بهذا الفن”.

الأعضاء المشاركون في هذه اللوحة الفنية الفريدة التي تتبعها آلاف المواطنين، تميزوا ب”الرزة” الأمازيغية بالأحمر والأخضر لوني العلم الوطني، مع اختلاف في ألوان ملابسهم وجلابيبهم والدفوف، المتراوحة بين الأصفر والأبيض والأزرق ومخططة بألوان أخرى.

وامتد العرض نحو ساعة، ردد خلالها الفنانون المشاركون، أشعارا أمازيغية على إيقاع الدفوف وفق إيقاع حماسي اهتزت له جنبات ساحة التاج التي غصت بحضورها، بعد اختيارها فضاء لاحتضان بعض من سهرات المهرجان بمشاركة فنانين محليين.

“ما تستفيد إن صار الخير في الحياة فان”. تلك لازمة الأشعار التي يرددها أعضاء السمفونية، يختصرون فيها نظرة للحياة وهمومها، متوسلين إلى الله مساعدتهم على تجاوزها واختيار طريق الخير الوحيد الكفيل بتذويب كل الهموم والتطلع إلى حياة أرقى وآمنة.

حميد الأبيض (فاس)

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