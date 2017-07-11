شباط يطلق النار على الداخلية

بث تسجيل مكالمة تحرض على عدم دعمه بداعي أنه مغضوب عليه من الملك

هدد حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، بكشف أسرار جهات لم يسمها واتهمها بالتحكم في الأحزاب، دون أن يخفي غضبه من الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني، حاثا إياهما على ترك السياسة للسياسيين والنقابة للنقابيين، متحدثا عن “أناس في الداخلية يساندون موالين لهم داخل الأحزاب”.

وقال شباط، في كلمته في لقاء تواصلي مع مناضلي حزبه، أول أمس (السبت)، بالمركب الثقافي الحرية بفاس، إن الأمر لا ينطبق على كامل أجهزة الداخلية، إنما “تصرف فردي”، بعدما سبق له أن اتهم لفتيت وزير الداخلية في لقاء سابق، بمحاولة تفتيت الأحزاب والنقابات والتدخل في شؤونها الداخلية.

وبث شباط تسجيلا صوتيا من هاتفه الشخصي أمام أنصاره في اللقاء، قائلا إن المتصل تكلم باسم الوزارة دون أن يكشف عن هويته ومسؤوليته، لإقناع الطرف الآخر بالتخلي عن شباط بداعي أنه “مغضوب عليه من قبل الملك”، داعيا المتصل به للاهتمام بمصلحته والتخلي عن شباط بداعي أنه “انتهى سياسيا”.

ولم يفوت حميد شباط الفرصة للرد على المكالمة الهاتفية، بقوله “المتصل يريد الكذب على الملك لأنه لا يتدخل في الأحزاب”، معتبرا ما يتعرض إليه من تدبير وإخراج الحاقدين على نجاحه السياسي وما يحظى به من تقدير من قبل الملك الذي سبق أن أشاد بما حققه بفاس، في خطاب ملكي.

“عندما تحط الحرب أوزارها، إذاك يمكن أن نتحاسب. أنت تعرف أن الحلال بين والحرام بين. أنت ما عمرك غادي تمشي ضد الملك والدولة، أنت عندك مصلحتك وأفكارك”. مقتطف من المكالمة التي بثها شباط واتخذها دليلا على التدخل في شؤون حزبه ومحاولة التأثير على المناضلين للوقوف ضده.

وقال شباط في كلمته في اللقاء المنظم تحت شعار “حزب الاستقلال وسؤال المرحلة” استعدادا للمؤتمر الوطني للحزب، إن جهات معينة لم يسمها، “تتحكم في الأحزاب عن بعد”، متهما جهات في حزبه، بالرضوخ إلى ذلك في محاولة لتثبيت قواعد التحكم في حزب علال الفاسي، مستغربا ذلك. وأضاف “راه الله اللي غادي يقرر، ماشي وزارة الداخلية”، و”الأمن خصو يبعد على السياسة ويتعامل معانا بحال أي مواطن”، دون أن يفوت الفرصة لمهاجمة حكومة سعد الدين العثماني التي اتهمها بدورها بالتدخل غير المشروع في الشؤون “اللي بعيدة عليها” بتعبيره.

ومن ذلك اتهام أعضاء فيها لحراك الريف ب”الانفصال”، بقوله “واش آعباد الله كاين شي دولة فالعالم تتهم المواطنين بالانفصال وكتدخل في شؤون الأحزاب والنقابات”، مؤكدا أن الانفصالي هو من اتهم سكان الحسيمة بالانفصال، داعيا إلى إطلاق سراح كل معتقلي احتجاجات هذه المدينة.

وأكد وجود احتقان اجتماعي غير مسبوق ينذر بتطورات و”المغاربة يحسون بالحكرة في غياب التطبيب اللازم والخصاص البين في مختلف الخدمات الاجتماعية”، معرجا على ما تحقق في عهده ومنه تسوية وضعية 120 عقارا تابعا للحزب وتحول مطبعة الرسالة إلى ملكية الحزب.

حميد الأبيض (فاس)

ملحوظة: الصور لأحمد العلوي المراني

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