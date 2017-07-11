العثماني يحذر وزراءه من مشاريع وهمية

دفع حراك الحسيمة الناجم عن سوء تقدير توقيت إنجاز المشاريع التنموية، وتأخر إرساء مرافق اجتماعية يلتزم بها في البرلمان بمجلسيه بالجلسة العامة وباللجان البرلمانية، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إلى حث الوزراء على ضرورة احترام جميع الالتزامات المقدمة والوفاء بالتعهدات المرتبطة بها.

وقال العثماني، وهو يتحدث إلى الوزراء في اجتماع مجلسهم الحكومي، إن الالتزامات المقدمة من قبل أعضاء الحكومة أثناء اجتماعات اللجان أو أثناء المناقشات يجب تدوينها والالتزام بها، مضيفا أن “الحكومة يجب أن تكون في مستوى الالتزامات ولا ينبغي أن تلتزم بشيء حتى تكون هناك ضمانات لإمكانية تنفيذه وفق الآجال التي التزم بها عضو الحكومة”.

كما أخبر العثماني أعضاء المجلس بتشكيل أربع وحدات من الخبراء على مستوى رئاسة الحكومة، وتتعلق الوحدة الأولى بضمان التقائية السياسات العمومية المتخذة، وتجاوز كل تكرار في الجهود أو تضارب أو تعارض، وتهم الوحدة الثانية البرنامج الحكومي، لتتبع عملية تنزيله ومدى احترام آجاله بطريقة أسبوعية. وهذا الإحداث سيعزز القرار الذي اتخذته رئاسة الحكومة والمتعلق بجرد مختلف البرامج والاتفاقيات التي وقعت أمام الملك محمد السادس، والسياسات والإستراتيجيات التي أعلن عنها في المجالس الحكومية، والوقوف عند درجة تنفيذها على الأرض، أما الوحدة الثالثة فتهم إرساء منظومة التقييم البعدي للسياسات العمومية، وهذا الأمر الذي يواكب المجهود من المؤسسات الدستورية ومؤسسات الحكامة بالمغرب، من قبيل المجلس الأعلى للحسابات، والهدف هو تفادي تكرار الأخطاء أثناء وضع سياسات عمومية أخرى أو وضع برامج ومخططات إستراتيجية أخرى، وكذلك من أجل الحفاظ على مختلف المكتسبات المتحققة من سياسات عمومية سابقة. وبخصوص الوحدة الرابعة فتتعلق بالتنمية البشرية، وقد تم الاعتماد على إحداث هذه الوحدة بناء على نجاعة اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال.

وبموازاة هذه الوحدات الأربع التي سيتم إحداثها على مستوى رئاسة الحكومة، أعلن العثماني عن وحدة خامسة وتهم تنزيل الالتزام الوارد في البرنامج الحكومي والمرتبط بإنشاء لجنة عليا لتحيين وتدوين التشريعات، لوجود قوانين قديمة منذ الاستعمار أو بعده بقليل.

أحمد الأرقام

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