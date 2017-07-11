العلاقة بين “البام” والتجمع تصل الباب المسدود

اندلعت معركة شرسة جديدة بين التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، دارت رحاها الجمعة الماضي بطنجة، ولم يحقق فيها أي طرف انتصارا على آخر، باستثناء تبادل الاتهامات بين نشطاء الحزبين في بعض مقاهي وفنادق مدينة البوغاز.

وبينما ترك الأصالة والمعاصرة أبواب منتدى حزبه للمقاولات مفتوحا في وجه الجميع من أجل الحضور والمشاركة والنقاش، رفقة ما يزيد عن 60 رئيس جماعة ينتمون إلى “الجرار”، من أجل بحث سبل الاستثمار، قرر التجمع الوطني للأحرار صد الأبواب أمام الصحافة، ولم يسمح بالحضور إلا لكبار مديري الشركات ومنتمين إلى حزب “الحمامة” وبعض رجال الأعمال الذين قرروا الانخراط لأول مرة في العمل السياسي.

وإذا كان لقاء “البام” قد غاب عنه إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، فإن لقاء التجمع الوطني للأحرار حضره عزيز أخنوش، رئيس الحزب، صحبة فريقه الحكومي، باستثناء غياب محمد أوجاور، وزير العدل، كما أن تزامن انعقاد اللقاءين، وحول الموضوع نفسه “بحث سبل الاستثمار” من قبل الحزبين اللذين كانا إلى وقت قريب أصدقاء، قبل أن يصبحا أعداء، كل واحد يزرع الألغام في طريق الآخر، يطرح أكثر من استفهام، وإن كان نشطاء حزب “البام” يقولون، إن “لقاء منتدى المستثمرين، كان مبرمجا منذ مدة، قبل أن نفاجأ بحزب التجمع الوطني للأحرار يبرمج لقاء مماثلا في اليوم نفسه”.

وكشــف قيــادي بارز فــي الأصالــة والمعـــاصرة لـ “الصباح”، أن قياديا حديث الالتحاق بحزب “الحمامة”، دق طيلة أيام لقاء الجمعة، أبواب العديد من المستثمرين الذين ينتمون إلى الأصالة والمعاصرة، أو ممن يتعاطفــون معه قصد استقطابهم إلى لقــاء الفريق الحكومي للتجمع، بيد أنه فشــل، وتلقى أجـــوبة صادمة، قبل أن يستعــين بشخصية حكـــومية تجمعية بارزة، من أجل إقنــاع مــديري شركات كبرى تستثمر في صناعة السيارات والعقار الصناعي وترحيل الخدمات والخياطة من أجل الحضور.

ويسعى لقاء التجمعيين حول الاستثمار إلى نقل تجربة طنجة إلى الحسيمة، وحث رجال الأعمال للاستثمار في منطقة الريف، إذ التزم الوزير التجمعي مولاي حفيظ العلمي بإنشاء منطقة صناعية بإقليم الحسيمة.

واستنادا إلى مصادر تجمعية، فإن لقاءه بطنجة لم يتعد عدد رجال الأعمال المستثمرين، ومديري الشركات الكبرى، ضمنها المتعددة الجنسية، 30 شخصا، وهو رقم ضعيف مقارنة مع الطموح الكبير الذي يحدو عزيز أخنوش من أجل جعل الاستثمارات تتدفق على إقليم الحسيمة.

عبد الله الكوزي

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