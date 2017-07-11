ألكسيس يقاوم للرحيل عن أرسنال

أصر الفرنسي أرسن فينغر، مدرب أرسنال الإنجليزي، على الإبقاء على الدولي الشيلي ألكسيس سانشيز بالفريق اللندني، رغم العرض الكبير الذي قدمه مانشستر سيتي لضمه.

وأكد فينغر في تصريح صحافي أمس الاثنين، أنه لا يفكر في بيع ألكسيس الذي يعتبر من أبرز لاعبي الدوري الإنجليزي، لأي فريق داخل أو خارج إنجلترا، رغم توصل ناديه بعرض يفوق 70 مليون أورو.

وطالب سانشيز بتجديد عقده براتب أسبوعي قياسي للبقاء في أرسنال، رغم أنه أبلغ مقربين منه ووكيل أعماله برغبته الكبيرة في الرحيل إلى مانشستر سيتي، والالتحاق بالمدرب بيب غوارديولا.

وقالت وسائل إعلام بريطانية، إن سانشيز مستعد لتقديم طلب خطي لإدارة أرسنال، للسماح له بالرحيل، بعدما وصل إلى اتفاق مبدئي مع غوارديولا قبل أسابيع.

وعبر الدولي الشيلي عن رغبته في الرحيل عن أرسنال قبل نهاية الموسم الماضي، وهو الشيء الذي أثار استياء جماهير الفريق اللندني.

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