قتلى في تحطم طائرة عسكرية أمريكية

قال مسؤول بإدارة الطوارئ في ولاية مسيسيبي، لوكالة “رويترز”، إن طائرة عسكرية أمريكية تحطمت في ريف الولاية مساء أمس الاثنين، وذكرت وسائل الإعلام هناك أن 16 شخصا على الأقل لاقوا حتفهم.

ولم ترد بعد أي تفاصل رسمية بشأن حادث التحطم، الذي وقع في مقاطعة ليفلور التي تبعد نحو 160 كيلومترا شمالي جاكسون عاصمة الولاية.

وقالت الكابتن سارة بيرنز، المتحدثة باسم سلاح مشاة البحرية الأمريكية، إن طائرة نقل من طراز هيركليز كي سي-130″تعرضت لحادث”.

لكن صحيفة كلاريون ليدجر، نقلت عن قائد شرطة مقاطعة ليفلور ريكي بانكس قوله أن 16 على الأقل لاقوا حتفهم، يعتقد أنهم كانوا على متن الطائرة.

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