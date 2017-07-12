بنكيران: الفساد ينخر الصحة والسياحة

انتقد وزراء من حكومته وكال المديح لحصاد وحداد يستعد للرد

أثارت تصريحات عبد الإله بنكيران، الأمين العام للعدالة والتنمية، رئيس الحكومة السابق، اتهم فيها قطاعي الصحة والسياحة بالفساد، حفيظة الوزيرين السابقين، اللذين دبرا القطاعين، وفق ما أعلنت عنه مصادر «الصباح».

وأفادت المصادر أن لحسن حداد، وزير السياحة السابق، سيرد على بنكيران، رئيسه في الحكومة السابق، بطريقته، عبر مقال سيعممه على الصحافة، من خلال إبعاد التهمة عنه، لأنه لم يكن مشرفا على الجمارك لمساءلته عما يجري من معاملات وصفها بنكيران بالمهينة، أثناء دخول السائحين إلى المغرب، ولا يدبر أيضا قطاع سيارات الأجرة التي تقل هؤلاء السياح، وما يتعرضون له من سوء معاملة، والذين أتى بنكيران على ذكرهم في حديثه المثير للجدل في اجتماع منتخبي حزبه.

ورغم أن المغاربة يوافقون رأي بنكيران، بوجود فساد عمر طويلا في السياحة والصحة والتعليم والإسكان، وفي كل القطاعات الحكومية والمجالس الجهوية والجماعية والبرلمان، والأحزاب والنقابات، فإن غياب الإرادة السياسية لحكومته جعله يؤكد، في آخر جلسات مساءلته الشهرية، أن الفساد هزمه بالضربة القاضية لأنه شبكة معقدة من تبادل المصالح والمنافع.

وفي ما يخص رد فعل الحسين الوردي، وزير الصحة، الذي دبر القطاع على عهد بنكيران ويدبره حاليا على عهد العثماني، أكدت المصادر أنه قرر تغيير طريقته في العمل، إذ استفاد من تجربته السابقة وقرر القيام بزيارات مفاجئة للمستشفيات والمراكز الصحية، وجامعات الطب، وتوقيع اتفاقيات مشتركة مع المجالس الجهوية والمجالس الجماعية والأقاليم والعمالات، لتوفير المعدات الطبية والموارد البشرية، لتلبية حاجيات المواطنين، والحرص على إعادة انتشار الأطقم الطبية والمهنية وشبه الطبية والإدارية على قدم المساواة بين كافة المناطق، إذ وضع، أخيرا، حجر الأساس لبناء مستشفى إقليمي بتنغير الذي خرج سكانه محتجين لأكثر من مناسبة.

وقال بنكيران «لا يهم أن يخرج أساتذة الطب ليهاجموني لأنني قلت فيهم كلاما صحيحا، مفاده أنهم يتلقون أجرة شهرية تصل 50 ألف درهم، دون أن يؤدوا واجبهم المهني في التدريس والعمل في المستشفيات العمومية، إذ يحرصون على نقل المرضى إلى مصحاتهم الخاصة من خلال استغلال غياب المراقبة الصارمة، كي يستفيدوا من جيوبهم». ولتفادي تهجم أساتذة الطب عليه عاد بنكيران ليؤكد أن هناك نزهاء يؤدون واجبهم المهني دون كلل وتحفيزات.

وأضاف بنكيران أن محمد حصاد نجح في مواجهة معضلة الغش في امتحانات الباكلوريا، وهي انتقادات غير مباشرة لرشيد بلمختار، وزير التربية السابق، مؤكدا أنه لولا تدخله الصارم في المجلس الحكومي، وممارسته ضغطا على كبار مسؤولي الوزارة لمحاربة الغش في الامتحانات، لما تحقق ذلك، خاصة أن أولياء التلاميذ تبنوا سلوك الغش ودافعوا عنه كي ينجح أبناؤهم، ما سيهدد بخراب البلاد.

واعتبر بنكيران فوز حزبه بتدبير كبريات المدن نتاج ثقة المواطنين بعمل المنتمين إلى حزبه، ناصحا إياهم بالتشبث بالأخلاق في ممارسة السياسة، والتمسك بشعار الحزب في محاربة الفساد فعلا وقولا وإلا اعتبرت كلمات في مهب الريح، لأن الأهم ليس المواظبة على الصلاة ولكن على خدمة الناس، قائلا «يهودي مغربي مستقيم خير من مسلم منحرف رغم تمسكه بأداء الصلاة في وقتها، فالأول فرد جيد لبلاده، والثاني عدو لبلاده لأنه غشاش وانتهازي».

أحمد الأرقام

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