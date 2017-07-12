زوج يضبط زوجته بمعية خليلها

ضبط زوج زوجته ليلة الجمعة الماضي، بعد أن حاصرها وهي تركب مع غريب على متن سيارة مرقمة بالخارج كان سائقها يستعد للاحتفال بليلة صاخبة، عندما كان يتبضع من أحد الأسواق التجارية وسط بني ملال.

وأفادت مصادر مطلعة، أن المتهمة بالخيانة الزوجية كانت في حالة نشوة مع خليلها الذي اقتنى ما يكفيه من الملذات من السوق التجاري لقضاء ليلة ممتعة مع صاحبته، أم لطفلين، تركتهما لدى أسرتها لتنفرد بخليلها والاستمتاع بلحظات أنس تم التخطيط لها لاقتناص اللذة الممنوعة، غير عابئة بمسؤولية الأسرة التي اضمحلت جراء فعل غير محسوب العواقب لزوجة لا تقيم لأواصر الأسرة أي اعتبار.

وفوجئ الزوج بزوجته، تركب في المقعد الأمامي لسيارة مرقمة بالخارج كانت متوقفة بالقرب من سوق تجاري كبير لبيع الخمور وسط المدينة ما دفعه لانتزاع مفاتيح السيارة وحيازتها مستغلا انشغال السائق المرافق لزوجته باقتناء قنينات الخمر استعدادا لليلة الموعودة.

وانتابت الزوج موجة غضب عارم بعد أن علمت بنهايتها الحزينة، لكنه ضبط أعصابه إلى حين عودة الخليل لمعرفة حقيقة زوجته الخائنة ما استدعى حضور عدد من المواطنين الذين استنكروا ما وقع، وشكلوا سياجا مانعا للحيلولة دون ارتكاب الزوجة حماقة لا تعلم نهايتها فضلا عن منع الزوجة من الهروب، بعد أن تسمرت في مكانها إثر إصابتها بصدمة كبيرة لم تتوقع حدوثها.

وأضافت مصادر متطابقة، أن إحدى الفتيات التي كانت تركب في المقاعد الخلفية للسيارة حاولت الفرار بعد أن تزايد عدد الغاضبين الذين حاصروا ركاب السيارة، لكن محاولتها باءت بالفشل، ليحضر بعدها السائق الذي تلاسن مع الزوج الغاضب الذي استدعى حضور عناصر الأمن لإيقاف زوجته بمعية خليلها لينال جزاءيهما.

واستمر الزوج في محاصرته للسيارة، وبلغ حالة هيجان قصوى كادت أن تعصف بتدخلات الحاضرين الذين ساعدوه على إفشال محاولات الفرار من داخل السيارة، وواصل اتهاماته لزوجته ورفيقتها، التي سعت بكل الوسائل إلى تحريض زوجته على عصيان أوامره وسلك طريق الفساد الذي وضع نهاية مأساوية لقصتها الحزينة.

وحضرت عناصر أمنية يتقدمها دراجـــــون احتووا الوضع واستمعوا إلى تصريحات الزوج الذي يتهم زوجته بالخيانة الزوجية، ليتم نقل الجميع إلى مقر الديمومة لاستكمال إجراءات البحث وتسليط مزيد من الضوء حول ملابسات القضية التي كادت أن تنتهي بمأساة، لولا تدخل المواطنين لتهدئة روع الزوج الذي انتابته حالة غضب قصوى.

سعيد فالق (بني ملال)

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