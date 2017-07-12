رفض السراح المؤقت لمتهم باغتصاب قاصر

رفضت غرفة الجنايات الأولى باستئنافية طنجة، في جلسة علنية، انعقدت صباح الخميس الماضي، ملتمسا بالسراح المؤقت، تقدم به دفاع مسير حضانة للأطفال بالمدينة، المشتبه في ارتكابه جريمة اغتصاب وهتك عرض قاصر لا يتعدى عمره سنتين داخل الحضانة، رغم أن الدفاع، المكون من أربعة محامين من هيأتي طنجة وتطوان، أكد أن موكلهم يتوفر على جميع الضمانات القانونية لحضور المحاكمة في حالة سراح. وبهذا القرار، أيدت الهيأة ملتمس النيابة العامة، التي شددت على متابعة المتهم في حالة اعتقال وفق التهم المنسوبة إليه، وذلك بعد أن تكونت لديها قناعة من خلال التحقيقات التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية مع المتهم، وكذا التقارير الطبية المرفقة مع ملف القضية، بالإضافة إلى تصريحات الطفل/الضحية، التي جاءت متطابقة طيلة مراحل التحقيق بضلوع المتهم في ما نسب إليه.

وبناء على ذلك، قررت الهيأة نفسها، إرجاء النظر في هذه القضية، التي يتابعها الرأي العام المحلي باهتمام كبير، وقررت عقدها يوم الخميس 20 يوليوز الجاري، استجابة لملتمس هيأة دفاع المتهم، خاصة المحامين الجدد، الذين طالبوا بمنحهم الوقت الكافي للاطلاع على الملف وإعداد دفوعاتهم الشكلية والموضوعية.

وعرفت فصول هذه القضية، التي تعود وقائعها إلى منتصف يناير 2016، محطات غامضة ومثيرة، بعد أن تقدمت أم الضحية بشكاية لدى الدائرة الأمنية الخامسة بمنطقة كاسبراطا، تتهم فيها المدعو (ب.م)، الذي يبلغ من العمر 61 سنة، باغتصاب فلذة كبدها داخل حضانة قريبة من منزلها تقع بحي البساتين وسط المدينة، حيث قررت النيابة العامة وضعه تحت تدابير الحبس الاحتياطي وأحالته على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها لتعميق بحثه في هذه النازلة، إلا أن رأي الأخير جاء متعارضا مع كل القرائن المتوفرة بالملف وأمر بعدم المتابعة.

المختار الرمشي (طنجة)

اعتقال قرويين نفذا عمليات سرقة بفاس

أحالت المصالح الأمنية بفاس نهاية الأسبوع الماضي على النيابة العامة المختصة، شخصين لهما سوابق قضائية متعددة، للاشتباه في تنفيذهما عمليات سرقة، استعملا فيها دراجة نارية لاعتراض سبيل ضحاياهما وسلبهم ما يملكون من أموال وهواتف.

واستنجدت بخلية لتحليل ودراسة المعطيات الجنائية، للوصول إلى تشخيص هويتي الشابين اللذين سبق أن قضيا عقوبات حبسية أدينا بها بتهم مختلف بينها تعدد السرقات وترويج المخدرات والضرب والجرح بالسلاح الأبيض، قبل إيقافهما.

واعتمدت على الأوصاف الدقيقة التي أدلى بها بعض الضحايا سيما بأحياء عوينات الحجاج والنرجس والزهور بمقاطعة سايس، قبل تجميع المعطيات اللازمة بخصوص العمليات التي تورطا فيها واستعملا فيها دراجة النارية حجزت لديهما أثناء اعتقالهما. واستعمل المشتبه فيهما القاطنان بمركز قري ناحية فاس، الدراجة للتنقل السريع بين مختلف الأحياء مباشرة بعد تنفيذ كل عملية، إذ يقدمان إلى وسط المدينة من قريتهما، لاقتراف عمليات تحت التهديد بالسلاح الأبيض قبل العودة أدراجهما إلى مقر سكناهما. وتتالت عمليات الاعتداء في حق عدة ضحايا من بينهم نساء من أعمار مختلفة، إذ طالت الهواتف المحمولة ومبالغ مالية، قبل تقديم شكايات في حقهما، كانت سببا في فتح تحقيق انتهى بإيقافهما وتقديمهما أمام العدالة، بعد إنهاء مدة الحراسة النظرية.

حميد الأبيض (فاس)

حجز 300 نرجيلة بالمهدية

حجزت عناصر الشرطة بالمنطقة الأمنية بمهدية التابعة لولاية أمن القنيطرة، بالتنسيق مع عمالة المدينة، الأسبوع الماضي، 300 نرجيلة داخل مقاه وكميات مهمة من «المعسل»، ووضعت المحجوزات رهن تصرف المصالح المختصة بالعمالة، بعد ورود شكايات من قبل قاطنين بالمهدية حول تسبب أصحاب محلات تدخين الشيشة في الضجيج وإحداث الضوضاء وخصوصا في الساعات المتأخرة من الليل.

وسقط في الحملة شقيق مالك مقهى بالمنطقة بحوزته كمية مهمة من الأقراص المهلوسة وعبوة غاز مسيل للدموع وسكين من الحجم المتوسط، ووضعت المحجوزات رهن تصرف النيابة العامة.

وأحالت المصالح الأمنية الموقوف على فرقة الشرطة القضائية لاستكمال الأبحاث التمهيدية معه بتهم تتعلق بحيازة الأقراص الطبية المخدرة بدون وصفات طبية والاتجار فيها وحيازة أسلحة بيضاء (غاز مسيل للدموع ، سكين) بدون سند قانوني من شأنه ارتكاب جنح وجنايات والمس بسلامة الأشخاص والأموال.

ع.ل

اعتقال “ولد الليبي” بالقنيطرة

أحالت الشرطة القضائية بالقنيطرة، على النيابة العامة، المدعو «ولد الليبي» بتهمتي السرقة والتهديد بالسلاح الأبيض، منتصف الأسبوع الماضي، بعدما سقط في يد عناصر الأمن بحي المخاليف.

وكشف مصدر مطلع على سير الملف أن الموقوف (ع.ع) وهو من مواليد طرابلس الليبية وابن مهاجر مغربي هناك، احترف السرقات بالعنف تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض بعد عودته من الجماهيرية الليبية إثر انهيار نظام معمر القذافي، ومن ضمن الضحايا امرأة تقدمت بشكاية لدى المصالح الأمنية اتهمت فيها الظنين بسرقة هاتفها المحمول ومبلغ مالي قدره 100 درهم، حينما باغتها وهددها بالسلاح الأبيض.

وأثناء إيقاف الجانح واستدعاء الضحية إلى مقر الشرطة القضائية تعرفت عليه بسهولة مضيفة أنه باغتها بدوار المخاليف بعين السبع وأشهر في وجهها سلاحا أبيض وسلمته المبلغ المالي الذي كان بحوزتها إضافة إلى هاتف محمول، وبعدها تقدمت بشكاية ضده بعدما حددت أوصافه. ويأتي إيقاف الظنين تزامنا مع حملات أمنية أسقطت فيها مختلف وحدات الشرطة من أمن عمومي وشرطة قضائية واستعلامات عامة العشرات من الأشخاص، ضمنهم أشخاص رفضوا أداء ثمن تذاكر الركوب بحافلات الكرامة للنقل الحضري بالمدينة، كما سقط لصوص متهمون بالسرقات وآخرون بحيازة الشيرا والاتجار في فيها.

ع.ل

اعتقال متهم بالقتل بفاس

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، على الوكيل العام باستئنافية المدينة، شابا عمره 24 سنة، لأجل جناية «الضرب والجرح بالسلاح الأبيض المؤدي إلى الوفاة والسكر العلني البين»، لتورطه في قتل غريمه بسبب خلاف بسيط لسبب تافه.

واعتقل المشتبه فيه صباح الجمعة الماضي، بعد أقل من ساعتين على اقترافه الجريمة، بعد الاهتداء إلى مكان اختفائه، ومحاصرته وحجز سلاح أبيض من الحجم الكبير بحوزته، استعمله في الإجهاز على نديمه في لحظة غضب.

واقتفت المصالح الأمنية بالمنطقة الثالثة ببن دباب عين قادوس، خطوات المتهم قبل تحديد مكان اختفائه وإلقاء القبض عليه ووضعه رهن الحراسة النظرية والاستماع إليه في محضر قانوني أقر فيه بالمنسوب إليه وتفاصيل الحادث وظروف وملابسات قتله نديمه.

وتعود وقائع القضية إلى ساعة مبكرة من صباح الجمعة الماضي، لما أجهز الجاني على الضحية الذي يكبره ب13 سنة، قرب دكانه بجنان الحريشي بحي بن دباب بمقاطعة المرينيين، بعد خلاف تبادلا بعده الضرب والجرح باستعمال أسلحة بيضاء دون تقديرهما عواقب الأمور.

واتضح من خلال البحث الأولي مع المشتبه فيه الحارس الليلي بجنان الحريشي، أنه اعتاد احتساء المشروبات الكحولية إلى ساعات مبكرة من الليل أمام دكان الضحية الذي يستغله في الحلاقة، دون أن يستجيب لدعواته المتكررة بالكف عن إزعاجه وإحداث الضوضاء بالشارع.

وأوضح مصدر أمني أن الضحية دأب على تنبيه الجاني بالابتعاد عن باب دكانه، قبل أن يتأجج غضبه في ذاك الصباح إلى حد دخوله في ملاسنات تطورت إلى تبادل للضرب والجرح بالسلاح الأبيض، بعد سب كل طرف للأخر وعدم كف الجاني عن إزعاج الضحية.

حميد الأبيض (فاس)

تفكيك شبكة تزود الناظور بالكوكايين

تمكنت عناصر من الشرطة الوطنية الإسبانية بمليلية السليبة، من تفكيك شبكة دولية متخصصة في الاتجار في مخدر «الكوكايين»، كانت تنشط بين ألمانيا وهولندا وإسبانيا والمغرب. وتأتي هذه العملية بعد اكتشاف كمية من المخدرات داخل سيارة كانت قادمة من هولندا، حيث أوقفت سائق السيارة وعبره تم التوصل إلى هويات باقي أعضاء الشبكة. وكشفت السلطات الإسبانية، أن الشبكة سالفة الذكر تتكون من 12 شخصا من جنسية إسبانية ومغربية، تم إيقاف ثمانية منهم، فيما صدرت مذكرة بحث أوربية في حق الآخرين، بتهمة الانتماء إلى منظمة إجرامية والاتجار في المخدرات والتزوير. وأضافت المصادر نفسها أن السلطات الأمنية الإسبانية أوقفت المعنيين بالأمر خلال عملية مداهمة همت مدينتي مليلية السليبة وأليكانتي شرق إسبانيا، مضيفة أنه تم حجز كمية مهمة من المخدرات بلغت 350 كيلوغراما من مخدر الكوكايين وقاربين مطاطيين مجهزين بمحركات قوية، ودراجة نارية وحواسيب وهواتف محمولة، إضافة إلى أموال بالعملة المغربية والأوربية، بلغت حسب إفادة المصادر ذاتها حوالي 7 آلاف أورو.

كما حجزت ثماني سيارات مخصصة لتهريب «الكوكايين» ومسدسين وقاربا ترفيهيا إضافة إلى أجهزة إلكترونية. وتبعا للمصادر ذاتها، فإن الموقوفين وضعوا رهن الاعتقال الاحتياطي بغية تعميق البحث معهم بشأن تهم تتعلق بـ « ارتكاب جريمة الانتماء إلى منظمة إجرامية وترويج المخدرات وتزوير الوثائق»، مشيرة إلى أن عناصر الأمن الإسباني عثرت أيضا على سيارات فخمة يتم استخدامها لنقل الممنوعات.

جمال الفكيكي (الحسيمة)

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