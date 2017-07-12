ممرضة تقتل فرنسيا ببشاعة

قصدت شقة خليلها للاستمتاع بالمكيف الهوائي وغادرتها مباشرة إلى السجن

فوجئت «أحلام س» ذات التسعة عشر عاما، التي اعتادت زيارة شقة خليلها الأجنبي من أجل تنظيفها وقضاء لحظات فيها، بوجود الضحية الذي أخبرها أنه صديق خليلها، وهو الذي سلمه مفتاح الشقة لقضاء أيام فيها، مضيفا أن الخليل الذي يقضي فترة بفرنسا اقترح عليه ممارسة الجنس معها.

اعتقدت الممرضة الحاصلة على شهادة في مجال الإسعاف الطبي من منظمة الهلال الأحمر بمراكش حيث قضت فترة تدريبية بمستشفى ابن طفيل قبل أن تلتحق للعمل بمصحة خاصة توجد بحي الغول بكيليز، أن السائح الفرنسي الذي تجهله يرغب في حصة من التدليك لا غير، وأن تصريحه حول ممارسة الجنس معها يدخل في باب إعجابه بها فقط، لكنه عبر عن رغبته بشكل صريح في معاشرتها جنسيا وشرع في الاقتراب منها، رغم أنها أخبرته بعلاقتها الحميمية بصديقه المسمى فرانسوا صاحب الشقة ، لكنه استمر في التحرش بها، الأمر الذي لم تتقبله أحلام، فاضطرت إلى صد السائح الفرنسي في منتصف العقد الخامس من العمر، بقوة ليسقط على مزهرية كبيرة و يصاب بجروح خطيرة في الرأس، دخل إثرها في غيبوبة، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة .

وجدت أحلام التي رغبت في قضاء يوم رمضاني بالشقة للاستمتاع بالمكيف الهوائي هربا من حرارة المدينة، نفسها أمام جثة هامدة، فكرت في التخلص منها وطمس معالم الجريمة فخرجت لاقتناء سكين كبير ومنشار من أحد الأسواق الممتازة، استعملتهما لتقطيع جثة الفرنسي بعد جرها إلى الحمام، ولتعقيد مهمة التعرف على هوية الضحية، عمدت إلى حرقها بالبنزين وأشعلت النار في أوراقه الثبويية، قبل أن تقوم بتعبئة أشلاء الجثة في حقائب، قامت بنقلها بسيارة صديقتها المسماة « س « ، التي لا علم لها بجناية القتل والتمثيل بالجثة، قبل التخلص منها بحاويات الأزبال بكل من مقاطعتي كيليز والمنارة، التي دفنت بها رأس الهالك، لتتوجه بعد ذلك إلى منزلها لتناول وجبة الإفطار مع أفراد أسرتها .

في الغد، اكتشف عمال النظافة الأشلاء الآدمية وسط النفايات المنزلية ، الأمر الذي استنفر جل الأجهزة الأمنية التي حلت بزنقة العلويين للوقوف على الأطراف العليا للجثة في غياب الرأس، قبل أن تنتقل العناصر الأمنية إلى الحي العسكري بعد العثور على الأطراف السفلى التي اتضح معها أن الهالك غير مسلم نظرا لعدم إخضاعه لعملية الإعذار، في الوقت الذي بقيت هويته مجهولة، كما هو الحال بالنسبة لمنفذي العملية التي انتشر خبرها كالنار في الهشيم بمدينة النخيل .

بعد التأكد من أن الضحية أوربي، قامت عناصر الشرطة ببحث شامل بمختلف المؤسسات السياحية دون أن تتمكن من تحديد هويته، لتنصب اهتماماتها على الشقق المفروشة وإخضاعها لمراقبة دقيقة، قبل أن تتوصل من مصالح القنصلية الفرنسية بإشعار حول اختفاء سائح فرنسي، الذي أكد نجله أنه اعتاد زيارة صديق له بشقة بحي كيليز. تم تحديد مكانها من قبل عناصر الشرطة القضائية، لتواصل تحرياتها، ما أفضى إلى أن من زوار هذه الشقة، فتاة تم تحديد هويتها ومحل سكنها ليتبين أنها المتهمة الرئيسية في الجريمة.

اقتيدت المتهمة إلى مقر الشرطة القضائية، لوضعها رهن تدابير الحراسة النظرية، طبقا لتعليمات الوكيل العام باستئنافية مراكش، لاستكمال البحث والتحقيق، حول جريمة قتل سائح فرنسي وتقطيع جثته والتمثيل بها ورمي أشلائها بحاويات للأزبال، الأمر الذي قاد إلى إيقاف فتاتين بمراكش إحداهما عثر على بقع للدم بسيارتها، أثناء مساعدتها في التخلص من الأكياس البلاستيكية، دون علمها بما تحويه، فضلا عن تورطها في جلب البنزين للمتهمة الرئيسية، وجندي يتحدر من إقليم ورزازات، أوقف بالبيضاء، تبين أنه كان على علاقة غرامية بالمتهمة، ويتردد على شقتها لممارسة الجنس معها.

كما تم إيقاف مجموعة من الأشخاص خلال فترة التحقيقات والذين تم إطلاق سراحهم من ضمنهم شاب يتحدر من حي السبايس وآخر يعمل مصلحا للمفاتيح، والذي قام بتعديل مفتاح الشقة التي شهدت جريمة القتل.

بعد الانتهاء من التحقيقات، اقتيدت المتهمة، لإعادة تمثيل الجريمة تحت إشراف الوكيل العام للملك، ظلت خلاله المتهمة هادئة، لكنها تجهش بالبكاء بين الفينة والأخرى كلما شاهدت الجماهير الغفيرة التي تابعت العملية.

أحيلت المتهمة رفقة صديقتها والجندي على الوكيل العام، الذي أمر بتمديد فترة الحراسة النظرية في حقهم، قبل أن يحيلهم على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعهم السجن على ذمة التحقيق .

محمد السريدي (مراكش)

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