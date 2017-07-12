الشذوذ يقتل سياسيا بأكادير

حزبه اعتبرها جريمة سياسية واعترافات المتهم كشفت المستور

جريمة قتل رئيس بلدية آيت ملول وعضو غرفة التجارة والصناعة عشية انتخابات 2015، صبغها الأحرار بالجريمة السياسية في خضم استعداد الأحزاب السياسية للانتخابات الجماعية (4 شتنبر 2015)، إذ نزل خبر مقتل (ج. مولاي مبارك أمرزاك) القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار والرئيس السابق لبلدية آيت ملول في 16 يونيو 2015، كالصاعقة على جل الأحزاب السياسية بسوس. وتناقل الرأي العام الجهوي بسوس ووسائل الإعلام المحلية خبر العثور على جثته بمنتجع تغازوت في ظروف غامضة، كالنار في الهشيم مغلفة إياه بشتى الاحتمالات والاجتهادات، خاصة أن الضحية (ج مبارك) من الممارسين الأوائل للسياسة بسوس منذ الثمانينات، قبل أن يتم تقسيم إقليم أكادير إلى ثلاث عمالات وأقاليم، مكنته مكانته السياسية من تدبير شؤون بلدية آيت ملول، حيث انتخب رئيسا لها بلا منازع، وله مكانة خاصة وسط السياسيين وغرفة التجارة.

ودعته آيت ملول في اليوم الأول من رمضان 2015 قبل معرفة الأسباب التي كانت وراء قتله، وألسنة بعض المنتسبين للأحرار تلوك ارتباط الجريمة بالسياسة، قبل أن تفكك عناصر الدرك الملكي لغز الجريمة، مميطة اللثام على أن الشذوذ الجنسي كان وراء الجريمة، لتنكمش أفواه مروجي «أن الجريمة سياسية». كانت جنازة مهيبة حضرتها شخصيات سياسية ونقابية وجمعوية في مقدمتها أسماء وازنة بحزب التجمع الوطني للأحرار تضم المنسق الجهوي السابق الحاج محمد بوهدود بودلال والحسن بيجديكن، ورئيس المجلس البلدي لآيت ملول الحسين اضرضور وأعضاء المجلس البلدي بكل من جماعات القليعة وانزكان واكادير وأعضاء غرفة التجارة والصناعة، إضافة إلى ممثلي الجمعيات وأصدقاء ومعارف الهالك.

مباشرة بعد أن وارى أحرار سوس جثمان الراحل الخميس الأول من رمضان، وكلهم حسرة على شخصية سياسية سيفتقدونها، ارتج الرأي العام في خامس رمضان بخبر يؤكد اعتقال قاتل القيادي التجمعي، وأن الشذوذ الجنسي وراء الجريمة. انكمشت التأويلات والاجتهادات في تكييف الجريمة، ما بين السكر والسقوط وتصفية الحسابات السياسية والشخصية، لتستقر على أن الجريمة لها علاقة مباشرة بالمثلية. وفككت مصالح الدرك الملكي لغز مقتل التجمعي داخل منزله والذي هزت طريقة تصفيته الأوساط السياسية بالجهة، وشغلت الرأي العام الجهوي والمحلي. وجرت مسطرة إعادة تمثيل جريمة القتل البشعة التي كان ضحيتها الهالك، بمنزل في منتجع تاغازوت شمال أكادير.

ظهر شاب يبلغ من العمر 26 سنة يتوسط رجال الدرك. تبين أنه المتهم الرئيسي والوحيد في الجريمة التي أزهقت روح القيـــــــــــــــادي في حــــــــــــــــزب «الحمــــــــامــــة». تابعت حشــــــــود غفيرة أطــــــــــــوار إعــــــــادة تمثيل الجريمة، إذ أوضح خلالها المتهم التفاصيل الكاملة لما دار بينه وبين الضحية من حوار، قبل أن يجهز عليه بسكين كانت بحوزته، ويلوذ بالفرار. تبين أن المتهم يتحدر من شمال المغرب، واعترف بأن دوافع ارتكابه للجريمة هي الشذوذ الجنسي، ادعى بأنه التقى بالضحية، وتبادلا أطراف الحديث، وأخبره خلال المحاورة بأنه عاطل عن العمل، فوعده الهالك بمساعدته ليمد إليه رقمه الهاتفي، قبل أن يفترقا. ويوم الجريمة، التقى الاثنان بعد مكالمة هاتفية، وقاما بجولة في أكادير كما رافق الضحية المتهم للبحث له عن عمل لدى أصدقائه، إلا أن النتيجة كانت سلبية، ليعود الاثنان إلى تاغازوت من أجل تناول العشاء.

كانت الأمور تسير على ما يرام، قبل أن يشرع الضحية في التحرش بالمتهم، لينتهي الموقف بممارستهما الجنس، وهو الشيء الذي ندم عليه المتهم، إذ حسب ما روى فإن الضحية حاول مرة ثانية الالتصاق به من أجل الممارســـــــة مـــــــــــــــن جديد، إلا أنه رفض فدخلا في شنآن انتهى بتبادل الضرب قبل أن يستعين المتهم بسكين ويطعن به الضحية.

فر المتهم من المكان بعد أن أخذ معه بعض المسروقات من بينها هاتفان محمولان، فيما تم اكتشاف جثة الضحية، لتحل عناصر الدرك الملكي، وتجري أبحاثا انتهت بإيقاف حارس وتقديمه إلى الوكيل العام في حالة اعتقال. وساعدت كاميرا منزل يجاور مسرح الجريمة، في حل اللغز وتحديد هوية الفاعل، إذ استعانت الضابطة القضائية بشريط سجلته قبل أن تحدد هوية المتهم ويجري إيقافه. بعد مرور سنتين، قررت استئنافية أكادير الحكم ابتدائيا على الشاب قاتل القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار المرحوم مولاي مبارك أمرزاك ب30 سنة سجنا.

محمد إبراهمي (أكادير)

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