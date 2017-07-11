باريس يهزم الريال في سباق ضم مبابي

قالت صحف إسبانية، أمس الاثنين، إن ريال مدريد انسحب من السباق لضم نجم موناكو الفرنسي كيليان مبابي، الذي تألق رفقة نادي الإمارة الموسم الماضي، بعدما دخل باريس سان جيرمان بعرض قياسي.

وأضافت المصادر نفسها، أن الرئيس فلورينتينو بيريز، تدخل شخصيا في القضية، رافضا تقديم عرض يفوق ما قدمه باريس سان جيرمان، الذي اقترح 120 مليون أورو وراتب سنوي يصل إلى 18 مليون أورو على اللاعب الشاب.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن رئيس الريال يرفض منح راتب سنوي قياسي للاعب شاب لا يتعدى عمره 18 سنة، لكنه سيقدم عرضا “مقبولا” في الأيام المقبلة، سيكون الأخير من النادي الملكي، وسيكون أقل بكثير من قيمة عرض باريس.

ويسعى باريس سان جيرمان إلى انتداب مبابي بأي وسيلة، إذ اقترح عليه راتبا خياليا، سيجعله الأغلى بالعالم.

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