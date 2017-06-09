الفساد يطارد صفقات تموين امتحانات “الباك”

كلفة شراء الأوراق ولوازم الطباعة بأكاديمية الرباط قاربت مليارين وتجاوزت كلفة 9 أكاديميات مجتمعة!!

تطارد تهم التلاعبات في صفقات عمومية خاصة باقتناء مطبوعات ولوازم إعداد الامتحانات الإشهادية والاختبارات الجهوية والوطنية لنيل شهادة الباكلوريا، الإدارة العامة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالرباط سلا القنيطرة، بعد أن أظهرت وثائق رسمية الفرق الصارخ بين طلبات العروض بهذه الجهة وطلبات العروض المنجزة في 9 أكاديميات.

وبلغت الكلفة الإجمالية للصفقات العمومية المعلن عنها في أبريل الماضي بأكاديمية الرباط ما قيمته 13018563.96 درهما (أكثر من مليار و300 مليون سنتيم) وتشتمل على أربع صفقات، تتعلق الأولى بشراء مطبوعات ولوازم من أجل الإعداد لامتحانات الباكلوريا (حوالي 575 مليون سنتيم)، وثانية خاصة بامتحانات السنة الثالثة من التعليم الإعدادي الثانوي (221 مليون سنتيم) وثالثة متعلقة بامتحانات السنة السادسة من التعليم الابتدائي (159 مليون سنتيم)، أما الصفقة الرابعة، فتتعلق باقتناء لوازم المكتب واللوازم المدرسية ومواد الطباعة موزعة على ثلاث حصص (مواد الطباعة، ولوازم المعلوميات ولوازم المكتب).

وحسب وثائق حصلت «الصباح»، فإن الكلفة الإجمالية لموسم 2016/2017 ارتفعت بحوالي 200 مليون سنتيم عن الحجم الاستثماري للموسم الماضي، وتجاوزت المبالغ التي صرفتها الأكاديمية في صفقات اقتناء المطبوعات واللوازم المكتبية والمعلوماتية الخاصة بالامتحانات مليارا و120 مليون سنتيم، علما أن الأكاديمية أنجزت، بالموازاة، صفقة إطار لاقتناء وراقة بمبلغ 500 مليون سنتيم، تضاف إلى مليار و300 مليون، ليصبح المبلغ الإجمالي لصفقات السنة الحالية مليارا و800 مليون سنتيم.

والملاحظ أن المبلغ الإجمالي لصفقات أكاديمية الرباط سلا القنيطرة يتجاوز مجموع الصفقات العمومية في تسع أكاديميات جهوية، إذ وصل مجموع المبالغ المرصودة لاقتناء مطبوعات ولوازم الامتحانات بها مليارا و500 مليون سنتيم، ومن هذه الأكاديميات أكاديمية البيضاء-سطات التي صرفت 360 مليون سنتيم فقط، متبوعة بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة (حوالي 223 مليون سنتيم) وأكاديمية الشرق (حوالي 221 مليون سنتيم)، في حين اكتفت بعض الاكاديميات الأخرى بمبالغ صغيرة من حجم 85 مليون سنتيم (كلميم واد نون) و39 مليون سنتيم بالعيون الساقية الحمراء.

وتضع هذه المقارنات الإدارة العامة لأكاديمية الرباط سلا القنيطرة موضع شبهات، خصوصا إذا عدنا إلى عدد التلاميذ المترشحين لاجتياز الامتحانات الإشهادية في كل أكاديمية، إذ تأتي هذه الأكاديمية في الرتبة الثالثة بمجموع 255.752 تلميذا في الأسلاك الثلاثة (الابتدائي والإعدادي والباك)، في حين تحتل أكاديمية البيضاء-سطات الرتبة الأولى بـمجموع 382.334 تلميذا في الأسلاك الثلاثة، وتحتل أكاديمية مراكش آسفي الرتبة الثانية، علما أن الأخيرة لم تصرف سوى 195 مليون سنتيم على صفقات اقتناء المطبوعات ولوازم وتجهيزات الامتحانات.

وبهذه الأرقام، فإن كلفة كل مترشح من مترشحي الامتحانات الإشهادية وامتحانات الباكلوريا بأكاديمية الرباط تصل إلى 66.5 درهما للتلميذ، بينما لا تتجاوز 19.09 درهما للتلميذ بأكاديمية مراكش، وحوالي 13 درهما بأكاديمية الشرق و23 درهما للمترشح بأكاديمية طنجة، في حين أن كلفة المترشح الواحد بلغت في الموسم الماضي 51 درهما بالرباط و10 دراهم بمراكش و30 درهما بواد نون كلميم، وحوالي 12 درهما بأكاديمية البيضاء-سطات.

وتسائل هذه الأرقام مفتشي وزارة المالية والإقتصاد والمفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية وقضاة المجلس الأعلى للحسابات وباقي مؤسسات الرقابة المالية الأخرى، لوضع اليد على أسباب هذه الفروق الشاسعة في التدبير المالي للامتحانات الإشهادية، ومراجعة الصفقات العمومية المنشورة على البوابة الرسمية، ومعرفة الشركات والأشخاص الذين يستفيدون من ذلك، ومدى احترامهم للشروط والمعايير المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة.

يوسف الساكت

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