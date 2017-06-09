الجمعة 09 يونيو 2017
الفساد يطارد صفقات تموين امتحانات “الباك”

مقالات ذات صلة

1 تعليق

  1. 1

    حميد ايتلحو

    اين البرلماني اللبار و السيد احمد كيكيش المدير الاقليمي السابق للقنيطرة .باي طريقة تم اسكاتهم هل استفادوا هم ايضا ام تم تهديدهم . لا يعقل ان تثار قضية فساد من طرف هولاء ويتم السكوت عنها . عندها لا تلوموا الشعب اذا غضب وثار…

    الرد

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

"الصباح" هي النسخة الالكترونية لصحيفة الصباح الورقيةّ، صحيفة مغربية مستقلة تصدرها مجموعة ايكوميديا
موقع جريدة الصباح 2016

Desktop Version Mobile Version