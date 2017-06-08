شتائم بلهندة ودرار تعيد الأسود إلى مراكش

علم “الصباح الرياضي”، أن الجامعة تتجه إلى برمجة مباراة مالي في أواخر غشت المقبل، لحساب تصفيات كأس العالم بروسيا 2018، بمراكش، وذلك بسبب التصرف، الذي قام به اللاعبان يونس بلهندة ونبيل درار بشتم وسب الجمهور بعبارات مخلة بالحياء خلال مباراة هولندا.

وكشفت مصادر مقربة، أن نقل هذه المباراة إلى مراكش، أو أي ملعب آخر، بات أمرا واردا، بعدما عبر العديد من اللاعبين عن مضايقتهم من كثرة الانتقادات الموجهة إلى المنتخب الوطني، بسبب غياب حكيم زياش عن الأسود.

وردد الجمهور اسم اللاعب زياش كثيرا في مباراة هولندا الأربعاء الماضي، ما جعل بلهندة ودرار يفقدان صوابهما، ويسبان الجمهور بعبارات نابية.

وما يزكي فرضية خوض مباراة مالي في مراكش، غضب هيرفي رونار من صافرات الاستهجان، التي استهدفته في هذه المباراة، بسبب خلافه مع اللاعب زياش.

واستبعد رونار استدعاء زياش مجددا إلى المنتخب الوطني في أعقاب مباراة هولندا بالتأكيد ”أقول لهؤلاء الذين يسألون عن زياش، عندما يعود هذا اللاعب، أكون وقتها غادرت المنتخب”.

عيسى الكامحي

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