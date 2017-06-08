الخميس 08 يونيو 2017
شتائم بلهندة ودرار تعيد الأسود إلى مراكش

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1 تعليق

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    محمد

    دور مراكش لتلقي شتائم وسباب لاعبين لا خلاق لهم.الحل هو ردع الاعبين المتورطين وليس الترقيع.
    بخصوص زياش أظن ان المشكل في انعدام اسلوب التواصل والاقناع لدى الناخب ااذي تعامل مع الاعب كدمية يحركها متى شاء.بالامس لا واليوم نعم.

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