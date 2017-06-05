الثلاثاء 06 يونيو 2017
12 قتيل في فاجعة طرقية بخنيفرة

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1 تعليق

  1. 1

    roche

    سلام قولا من رب رحيم
    تعازينا الحارة الى الاهالي
    وتغمدهم الله برحمته

    الرد

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